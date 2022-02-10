https://ru.sputnik.md/20220210/kurs-valyut-48800630.html
Курс валют на пятницу: доллар и евро откатились назад
Курс валют на пятницу: доллар и евро откатились назад
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-02-10T22:30+0200
2022-02-10T22:30+0200
2022-02-10T22:30+0200
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 11 февраля. Доллар и евро ослабят позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дешевле на пять банов и будет стоить 17,8528 лея.Евро упадет в цене также на пять банов и закрепится на уровне 20,4102 лея.Что касается остальных валют, то 11 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2390 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6409 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1274 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
https://ru.sputnik.md/20211119/moldova-autsayder-reyting-investitsiy-rf-strany-sng-46548049.html
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доллар, евро, курс
Курс валют на пятницу: доллар и евро откатились назад
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 11 февраля. Доллар и евро ослабят позиции по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дешевле на пять банов и будет стоить 17,8528 лея.
Евро упадет в цене также на пять банов и закрепится на уровне 20,4102 лея.
Что касается остальных валют, то 11 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2390 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6409 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1274 в пересчете на национальную валюту.
За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.