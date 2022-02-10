https://ru.sputnik.md/20220210/lavrov-rossiya-ne-khochet-nikomu-ugrozhat-ugrozhayut-ey-48780205.html

Лавров: Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей

Лавров: Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей

На пресс-конференции Сергей Лавров рассказал о диалоге немого с глухим, о том, кто кому угрожает и о точках соприкосновения с НАТО.

2022-02-10T16:34+0200

2022-02-10T16:34+0200

2022-02-10T16:34+0200

россия

в мире

сергей лавров

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КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Разговор немого с глухим - так охарактеризовал итоги переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс Глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости."Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим", - сказал глава российской дипломатии.Сергей Лавров заявил, что отношения России и Британии оставляют желать лучшего, однако это происходит не по вине Москвы.Лавров сообщил, что провел с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс первый и основной этап переговоров. По словам российского дипломата, Москва выступает за нормализацию отношений с Лондоном, возвращение их в русло конструктивного развития, что возможно на основе принципов равноправия и учете интересов друг друга – без навязывания условий и ультиматумов.Точки не вырисовываютсяГлава МИД России отметил, что точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса у Москвы и НАТО пока не вырисовываются."Не могу сказать, что у нас здесь вырисовываются какие-то точки соприкосновения, но надеюсь, что сегодняшние переговоры позволили нашим британским коллегам лучше понять то значение, которое для РФ имеет вся эта проблематика", - добавил министр.Россия не хочет никому угрожать, угрожают ейОтвечая на вопросы относительно якобы угроз со стороны России, Лавров отметил, что РФ никому угрожать не хочет.А чтобы выводить Россию из состояния равновесия, Западу нужен инструмент, в качестве которого выбран президент Украины Владимир Зеленский. При этом заявления самого Зеленского сам Запад часто игнорирует."Президент Зеленский призывает не паниковать, но, видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия и никого не интересует, что он там думает, и какие негативные последствия от всей этой истерики несет Украина, украинская экономика, украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих всхлипываний и причитаний", - отметил глава российского МИД. В таких условиях, сообщил Лавров, Москва, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине покинуть страну."Мы тоже посмотрели на их (англосаксонских коллег) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой", - сказал министр.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ru.sputnik.md/20220210/demonizatsiya-putina-obernulas-protiv-zapada-48769766.html

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в мире, сергей лавров