Лавров: Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей
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На пресс-конференции по итогам переговоров с Лиз Трасс Сергей Лавров рассказал о диалоге немого с глухим, о том, кто кому угрожает и о точках соприкосновения с НАТО.
КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Разговор немого с глухим - так охарактеризовал итоги переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс Глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
"Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим", - сказал глава российской дипломатии.
"Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим", - сказал глава российской дипломатии.
Сергей Лавров заявил, что отношения России и Британии оставляют желать лучшего, однако это происходит не по вине Москвы.
"Конечно, отношения между Россией и Великобританией оставляют желать лучшего. Наверное, находятся на самой низкой отметке за многие-многие годы. Это происходит не по нашей вине", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Лавров сообщил, что провел с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс первый и основной этап переговоров. По словам российского дипломата, Москва выступает за нормализацию отношений с Лондоном, возвращение их в русло конструктивного развития, что возможно на основе принципов равноправия и учете интересов друг друга – без навязывания условий и ультиматумов.
Точки не вырисовываются
Глава МИД России отметил, что точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса у Москвы и НАТО пока не вырисовываются.
"Мы рассказали о наших подходах к дальнейшей работе, прежде всего, с США. И высказали заинтересованность в том, чтобы получить конкретную реакцию Запада, не отговорки, а именно конкретную реакцию на нашу просьбу разъяснить интерференцию западными коллегами тех обязательств, которые были одобрены на высшем уровне в рамках ОБСЕ, и которые предполагают, в том числе, недопустимость укрепления чей бы то ни было безопасности за счет ослабления безопасности других", - сказал Лавров.
"Не могу сказать, что у нас здесь вырисовываются какие-то точки соприкосновения, но надеюсь, что сегодняшние переговоры позволили нашим британским коллегам лучше понять то значение, которое для РФ имеет вся эта проблематика", - добавил министр.
Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей
Отвечая на вопросы относительно якобы угроз со стороны России, Лавров отметил, что РФ никому угрожать не хочет.
"Мы не хотим никому угрожать, вы посмотрите на публичные заявления, ни разу нигде угроз никаких не прозвучало, угрожают нам", - сказал он.
А чтобы выводить Россию из состояния равновесия, Западу нужен инструмент, в качестве которого выбран президент Украины Владимир Зеленский. При этом заявления самого Зеленского сам Запад часто игнорирует.
"Президент Зеленский призывает не паниковать, но, видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия и никого не интересует, что он там думает, и какие негативные последствия от всей этой истерики несет Украина, украинская экономика, украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих всхлипываний и причитаний", - отметил глава российского МИД.
В таких условиях, сообщил Лавров, Москва, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине покинуть страну.
"Мы тоже посмотрели на их (англосаксонских коллег) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой", - сказал министр.
"Мы тоже посмотрели на их (англосаксонских коллег) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой", - сказал министр.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.