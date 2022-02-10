https://ru.sputnik.md/20220210/mir-za-sutki-rost-tsen-na-neft-razgovor-bayden-makron-i-situatsiya-s-covid-48762371.html

Мир за сутки: рост цен на нефть, разговор Байден-Макрон и ситуация с COVID

Мир за сутки: рост цен на нефть, разговор Байден-Макрон и ситуация с COVID

Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

2022-02-10T08:45+0200

2022-02-10T08:45+0200

2022-02-10T08:45+0200

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КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили контакты президента Франции в России и на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся поздно вечером в среду.В понедельник Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, они продлились более пяти часов.А 8 февраля президент Франции вылетел в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.Нефть продолжает дорожатьПродолжается рост мировых цен на нефть: как передает РИА Новости, со ссылкой на данные торгов, инвесторы оценивают данные о сильном снижении запасов этого энергоносителя в США.На утро четверга цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,01% - до 91,56 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,06%, до 89,71 доллара.Министерство энергетики США сообщило днем ранее, что коммерческие запасы нефти за неделю по 4 февраля снизились на 4,8 миллиона баррелей. Следует отметить, что эксперты ожидали рост на 0,4 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом неожиданно упали на 1,6 миллиона баррелей вместо роста на 1,6 миллиона баррелей.Общая тенденция роста нефтяных котировок на международных биржах негативно влияет на стоимость основных нефтепродуктов стандартного типа в Молдове.Так, 10 февраля стоимость литра бензина А-95 перешагнула отметку в 23 лея, а литр дизельного топлива стоит дороже 20 леев за литр.Ситуация с COVID в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 402 миллионов. Причем Франция, Германия и Испания больше в десятку лидеров по количеству инфицированных не входят.На утро 10 февраля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 402 919 300. Из них 5 775 363 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (77 258 837). Следом идут Бразилия (26 972 914) и Индия (42 410 976) .В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Мексика (5 167 110), Великобритания (118 123 153), Россия (13 128 679), Перу (3 384 546), Италия (11 847 436), Колумбия (5 994 301) и Индонезия (4 580 093).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 4 582 137 случаев заражения, в Румынии – 2 482 394.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 474 548. В среду профильное министерство сообщило о 3 024 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10837, выздоровели 419 006 человек.

https://ru.sputnik.md/20220208/putin-postavil-makrona-pered-vyborom-48691944.html

https://ru.sputnik.md/20220209/tseny-toplivo-nare-48732564.html

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