https://ru.sputnik.md/20220210/moldavskaya-gres-podnimet-vesnoy-tseny-na-elektroenergiyu-48787792.html

Молдавская ГРЭС может поднять весной цены на электроэнергию

Молдавская ГРЭС может поднять весной цены на электроэнергию

На МГРЭС рассказали, как электростанция выживает в условиях газового кризиса и когда ждать повышение цен на электроэнергию. 10.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-10T16:06+0200

2022-02-10T16:06+0200

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цены

электроэнергия

молдавская грэс

общество

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ТИРАСПОЛЬ, 10 фев. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Молдавская ГРЭС, которая обеспечивает более 80% региона светом и теплом, тарифы на электроэнергию для Молдовы пока не поднимала. Однако, весной с дальнейшим изменением цены на газ могут подорожать и киловатты. Об этом на итоговой пресс-конференции в четверг заявил глава МГРЭС Валентин Трубчанин."В результате получения цены на газ мы выработаем свою цену по электроэнергии. Учитывая, что мы всегда сталкиваемся с конкуренцией других экспортеров, которые тоже заинтересованы в молдавском рынке, но скорее всего, не смогут стабильно обеспечивать Молдову, цена, конечно, будет выше. При этом все стороны хотят, чтобы все-таки не было драматичного поднятия цен, чтобы население Молдовы вслед за ростом прочих тарифов не было оглушено еще и ценами на электроэнергию. Но хочу подчеркнуть, что Молдавская ГРЭС не социальное предприятие, мы бизнес. Поэтому здесь надо будет искать какую-то золотую середину", - сказал Валентин Трубчанин.Энергетический бизнесГендиректор МГРЭС подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве с Молдовой, даже с учетом конвертации леев в рубли. "Это чистый бизнес: было бы невыгодно, мы бы не работали", - сказал Трубчанин.В продолжение финансовой темы руководитель электростанции прокомментировал симпатию Молдовы к "зеленой энергии" и желание подключиться к румынским сетям."Если говорить о практической стороне, для этого нужна так называемая "вставка границы" между Молдовой и Румынией, которая позволит такое соединение энергосистем произвести. Мы живем еще в старой советской системе электроснабжения и электрораспределения, которая в рамках СНГ была реализована и поддерживалась все последние годы. Чтобы Молдове соединиться с европейской энергосистемой нужны очень дорогостоящие мероприятия. Если это все же произойдет - дальше уже коммерческий вопрос. Сегодня в Молдове стоимость электроэнергии в среднем 53,5 доллара. В соседней Румынии - 150 евро. Чувствуйте разницу?", - подсчитал Валентин Трубчанин.Действующий контракт на поставку электричества истекает 31 марта. Прописанных в договоре объемов электроэнергии МГРЭС до весны хватает. Позитивные прогнозы у днестровских энергетиков и на 2022-й год. Оптимизм внушает пятилетний контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом"."Думаю, что газ будет в первую очередь в Молдове, а значит он будет и в Приднестровье несмотря ни на какие страшилки. Тут в другом вопрос: в каком он будет количестве. Мы все-таки рассчитываем, что его хватит", - подметил гендиректор Молдавской ГРЭС.Газовый кризис, бесперебойная выработкаВ 2021 году станция выработала почти пять миллиардов киловатт-часов и тем самым преуспела в производстве электроэнергии еще на 6%. Это связано с увеличением поставок на экспорт и повышением потребления электроэнергии на внутреннем рынке. МГРЭС улучшила производственные показатели, несмотря на газовый кризис. Даже в самый трудный месяц – октябрь – станция в Днестровске не прекращала работу."Когда случился газовый коллапс, мы испытывали серьезные трудности с поставкой природного газа, – 10 % и даже более нам не хватало. Конечно, мы останавливали энергоблоки. Мы перешли на твердое топливо, многолетний резерв которого находился у нас на станции. Мы вынуждены были на нем работать весь октябрь и часть ноября и, в общем, мы его сожгли. При этом мы смогли обеспечить в полном объеме электроэнергией и Молдову, и Приднестровье", - отметил Валентин Трубчанин.Потребление тепловой энергии в регионе увеличился на 7%, а экспортные поставки - на 6%. В Молдову МГРЭС отправляет киловатты для компании Premier Energy. В Приднестровье основной потребитель – ММЗ (Молдавский металлургический завод). Валентин Трубчанин рассказал также о перспективе выйти на новые рынки. "У нас был опыт поставок в Румынию и даже на Украину, которая у нас входит в главный план. В сентябре мы практически реализовали канал поставки и были готовы к подписанию, но в октябре случился газовый коллапс и, к сожалению, мы не смогли выйти на украинский рынок. Такая же ситуация с Румынией. Поэтому, сейчас пока нет такой возможности", - заявил Валентин Трубчанин.Молдавская ГРЭС по итогам 2021 года осталась одним из основных налогоплательщиков Приднестровья (более 300 миллионов налоговых платежей). Зарплата для руководства, специалистов и служащих выросла почти на 10%, а для рабочих – более чем на 15%."С нашей основной задачей - стабильным энергоснабжением и сохранением здоровья трудового коллектива в условиях по-прежнему сложной эпидемиологической обстановки, мы справились",– подытожил глава МГРЭС Валентин Трубчанин.

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цены, электроэнергия, молдавская грэс