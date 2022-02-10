https://ru.sputnik.md/20220210/moldova-sotrudnichestvo-rossia-48799587.html

Крылов: Молдова могла бы многого добиться, сотрудничая с Россией

Крылов: Молдова могла бы многого добиться, сотрудничая с Россией

Обсудили с политологом отношения между Кишиневом и Москвой и почему президент республики Майя Санду не отправилась с визитом в Москву

2022-02-10T21:25+0200

2022-02-10T21:25+0200

2022-02-10T21:25+0200

радио

молдова

россия

майя санду

наталья гаврилица

валентин крылов

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Сразу два важных дипломатических юбилея. У российских дипломатов – профессиональный праздник: исполнилось 20 лет со дня учреждения Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля. В этом году также исполнится 30 лет установления дипломатических отношений между Молдовой и Россией. Между тем, на уровне заявлений политиков от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) все чаще звучат заявления, мягко говоря, недружественные в адрес российской стороны, хотя Москва не раз давала понять Кишиневу, что настроена на прагматичный и более интенсивный двухсторонний диалог в межгосударственных отношениях. Почему Кишинев не идет на диалог с Москвой, а премьер-министр Наталья Гаврилица и президент Майя Санду так и не совершили официальные визиты в Россию? Как в идеале должны развиваться отношения между Кишиневом и Москвой? Как наращивание сил НАТО в соседней Румынии может отразиться на нейтральной Молдове? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом, депутатом первого созыва молдавского парламента Валентином Крыловым.По его мнению, внешнеполитическая повестка дня формируется не в Кишиневе, а теми, кого в последнее время принято называть "партнерами по развитию", политическими спонсорами. Как считает собеседник, та часть политического класса, которая сейчас представлена в высших органах руководства Молдовы, несколько иначе смотрит и на свои задачи и по-своему понимает национальные интересы.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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