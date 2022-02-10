https://ru.sputnik.md/20220210/moldova-sotrudnichestvo-rossia-48799587.html
Крылов: Молдова могла бы многого добиться, сотрудничая с Россией
Крылов: Молдова могла бы многого добиться, сотрудничая с Россией
Обсудили с политологом отношения между Кишиневом и Москвой и почему президент республики Майя Санду не отправилась с визитом в Москву
2022-02-10T21:25+0200
2022-02-10T21:25+0200
2022-02-10T21:25+0200
радио
молдова
россия
майя санду
наталья гаврилица
валентин крылов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0a/48799094_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_48e8ac672404c42f688efa0204d2719f.jpg
Сразу два важных дипломатических юбилея. У российских дипломатов – профессиональный праздник: исполнилось 20 лет со дня учреждения Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля. В этом году также исполнится 30 лет установления дипломатических отношений между Молдовой и Россией. Между тем, на уровне заявлений политиков от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) все чаще звучат заявления, мягко говоря, недружественные в адрес российской стороны, хотя Москва не раз давала понять Кишиневу, что настроена на прагматичный и более интенсивный двухсторонний диалог в межгосударственных отношениях. Почему Кишинев не идет на диалог с Москвой, а премьер-министр Наталья Гаврилица и президент Майя Санду так и не совершили официальные визиты в Россию? Как в идеале должны развиваться отношения между Кишиневом и Москвой? Как наращивание сил НАТО в соседней Румынии может отразиться на нейтральной Молдове? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом, депутатом первого созыва молдавского парламента Валентином Крыловым.По его мнению, внешнеполитическая повестка дня формируется не в Кишиневе, а теми, кого в последнее время принято называть "партнерами по развитию", политическими спонсорами. Как считает собеседник, та часть политического класса, которая сейчас представлена в высших органах руководства Молдовы, несколько иначе смотрит и на свои задачи и по-своему понимает национальные интересы.
молдова
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0a/48799094_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_e5d3e54fd53aa6d83582bef85b9ea69e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
молдова, россия, видео, майя санду, наталья гаврилица, валентин крылов
Крылов: Молдова могла бы многого добиться, сотрудничая с Россией
Подписаться на
Обсудили с политологом отношения между Кишиневом и Москвой, а также то, почему президент республики Майя Санду до сих пор не отправилась с визитом в Москву.
Сразу два важных дипломатических юбилея. У российских дипломатов – профессиональный праздник: исполнилось 20 лет со дня учреждения Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля. В этом году также исполнится 30 лет установления дипломатических отношений между Молдовой и Россией.
Между тем, на уровне заявлений политиков от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) все чаще звучат заявления, мягко говоря, недружественные в адрес российской стороны, хотя Москва не раз давала понять Кишиневу, что настроена на прагматичный и более интенсивный двухсторонний диалог в межгосударственных отношениях.
Почему Кишинев не идет на диалог с Москвой, а премьер-министр Наталья Гаврилица и президент Майя Санду так и не совершили официальные визиты в Россию? Как в идеале должны развиваться отношения между Кишиневом и Москвой? Как наращивание сил НАТО в соседней Румынии может отразиться на нейтральной Молдове? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с политологом, депутатом первого созыва молдавского парламента Валентином Крыловым.
По его мнению, внешнеполитическая повестка дня формируется не в Кишиневе, а теми, кого в последнее время принято называть "партнерами по развитию", политическими спонсорами.
"Они такой вопрос, как взаимоотношения с РФ на дипломатическом уровне в приоритетном порядке в повестку дня не вносят, и вообще вопрос взаимодействия с Россией является, к сожалению, одним из последних, вопреки национальным интересам Молдовы", – сказал Крылов.
Как считает собеседник, та часть политического класса, которая сейчас представлена в высших органах руководства Молдовы, несколько иначе смотрит и на свои задачи и по-своему понимает национальные интересы.