https://ru.sputnik.md/20220210/moldova-tsenovye-shoki-pikovye-vstryaski-48801217.html

Муравский: Молдову ждут новые ценовые шоки и пиковые встряски

Муравский: Молдову ждут новые ценовые шоки и пиковые встряски

Опытный молдавский управленец разобрал главные "болезни" действующей в стране власти.

2022-02-10T22:06+0200

2022-02-10T22:06+0200

2022-02-10T22:06+0200

общество

в молдове

александр муравский

правительство

майя санду

газпром

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Гостем программы "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова стал бывший вице-премьер молдавского правительства, экс-министр экономики Александр Муравский.Первой темой для обсуждения стал ощутимо просевший к сегодняшнему дню рейтинг правящей PAS, действующего кабинета министров и персонально президента Майи Санду.По мнению эксперта, это падение обусловлено тремя факторами, два из которых более или менее объективны, а третий предельно субъективен.Первый, как утверждает Муравский, заключается в том, что почти нигде и никогда в мире партия, пришедшая к власти, не упрочивает свой рейтинг. Молдова в данном случае не исключение.Второй фактор, лежащий в основе падения рейтингов нынешней молдавской власти, спровоцирован целым комплексом кризисов, ныне наблюдающихся в стране – пандемическим, энергетическим, общеэкономическим."Но даже мировой газовый кризис имеет для республики две стороны медали. С одной стороны, он как бы возник не у нас, а с другой – его величина и глубина в Молдове во многом зависит от действий властей республики", – оговаривается эксперт.Третий же, полностью субъективный фактор определяют поведение и шаги, предпринимаемые политической элитой Молдовы. И они, с точки зрения Муравского, были по сей день ошибочными."Власть не смогла найти правильный месседж, правильную интонацию разговора с населением. У них не получилось выработать механизм собственного поведения таким образом, чтобы привлечь на свою сторону потенциальных сторонников. Наоборот, власть умудрилась оттолкнуть даже немалую часть своих прежних адептов, создавая вокруг себя выжженное пространство", – полагает бывший молдавский вице-премьер.Плюс, подчеркивает Муравский, - неумение учиться на ошибках, своих и чужих.Пресловутая борьба с коррупцией, по его мнению, в Молдове сейчас выражается в эффектных "маски-шоу", за которыми не видно никакого конкретного результата. Некоторые фигуранты, сетует Муравский, месяцами находятся под предварительным арестом, но почему-то ни одно из резонансных дел до сих пор не передано в суд."Власти утверждают, что они начали закрывать "схемы". А я вот интересуюсь как экономист. По уже озвученному плану, за 2022 год доходы в бюджет должны вырасти на один миллирад леев (и составит 50 миллиардов) по сравнению с предыдущим годом. При этом по прогнозу НБМ, инфляция в 2022-ом вырастет на 15%. То есть получается, что в стране принят провальный бюджет", - говорит Муравский.Все это, полагает эксперт, означает оно из двух: либо заявления власти представляют собой чистейшую демагогию, либо "схемы" она уже благополучно "перехватила в свои руки"."Они все больше напоминают мне китайских хунвейбинов, которые громили все вокруг будучи неграмотными крестьянами. Наши же отличаются от них только тем, что у некоторых из них дипломы Гарварда в карманах", - полушутя-полусерьезно говорит Муравский.Почти комичными ему кажутся, например, заявления премьер-министра и министра экономики о том, что в Молдове сегодня так трудно потому, что "цены в мире растут". Государство, правительство, напоминает Муравский, как раз и существуют для того, чтобы решать подобные проблемы.Он считает, что ныне действующее в республике правительство "заработало достаточно очков для своей скорой отставки". Но здесь есть одно "но"."Отставка этого правительства автоматически станет признанием полного провала президента Санду. Ведь за эту отставку должна проголосовать PAS, правящая фракция парламента. А это будет означать признание, что они поставили во главе исполнительной власти людей, которые не справились со своей задачей. И как бы ни надувал щеки официальный председатель PAS Гросу, все отлично понимают, что реальным руководителем парии остается Майя Санду", - говорит Муравский.Фундаментальные причины неудач и откровенных провалов кабинета министров Натальи Гаврлицы для эксперта очевидны.В правительство пришли люди из НПО, офшоров, крайне амбициозная молодежь, с почти полным отсутствием какого-либо опыта административной работы. Люди, писавшие на гранты внешних доноров проекты, выступавшие с презентациями. Но для того, чтобы успешно работать министром или госсекретарем этого катастрофически недостаточно."И тут "неожиданно" выясняется, что для управления большим коллективом нужно знать профильную профессию, принципы управления людьми, подбора и расстановки кадров. Вплоть до того, какой женщине когда улыбнуться и с каким мужчиной обсудить счет вчерашнего футбольного матча. Те нюансы, понимание которых приходит только с серьезным опытом управленческой работы. А его-то у нынешних "хороших людей" и нет", - утверждает Муравский.Он считает, что ярким примером недостатка профессионализма и прямой некомпетентности могут служить взаимоотношения кабинета министров Молдовы "Газпромом".Нынешнее, мягко говоря, недопонимание между молдавской властью и российским газовым гигантом зародилось, по мнению Муравского, еще за полгода до истечения предыдущего контракта, когда у политический элиты Молдовы стала проявляться позиция "это не наше дело". Последствия такого отношения остро ощущаются все последние месяцы.Муравский прогнозирует, что, возможно, 20 февраля республику ждет очередная кризисная ситуация с платежами "Газпрому", а также то, что к 1 мая не будет никаких результатов положенного по договору аудита "Молдовагаз".И это, с его точки зрения, не самая выгодная позиция молдавской стороны перед новыми переговорами с "Газпромом", которых, видимо, избежать не удастся.Следует ли в свете такого положения дел в стране ожидать неких массовых протестных акций? В ближайшее время – вряд ли, полагает Муравский. У протеста пока нет ни конкретных лидеров, ни объединяющей идеи."В ближайшее время Молдову ждут новые ценовые шоки. НАРЭ 15 февраля примет новые тарифы на электроэнергию. Повышения тарифов добились автоперевозчики, что неизбежно приведет к напряжению в сельских районах республике, где люди вынуждены ежедневно пользоваться услугами маршруток. Нас ждут пиковые встряски", - считает бывший молдавский вице-премьер.Если у правительства не хватит сил и умения найти "сглаживающие моменты", протестные настроения в Молдове будут нарастать, предсказывает Муравский.И если до точки кипения дойдут те разочаровавшиеся, чье мнение уже привело к падению рейтингов власти PAS, то массовый протест в Молдове может стать реальностью, утверждает эксперт.

https://ru.sputnik.md/20211206/zasedanie-parlament-moldova-46981329.html

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https://ru.sputnik.md/20220210/v-moldove-vyrastet-tarif-na-mezhdugorodnye-perevozki-48795259.html

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, александр муравский, правительство, майя санду, газпром