https://ru.sputnik.md/20220210/nachalis-ucheniya-rossii-i-belorussii-soyuznaya-reshimost-2022-48763433.html

Начались учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022"

Начались учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022"

Маневры проходят одновременно на пяти полигонах, в ходе учений задействую также четыре аэропорта в Белоруссии.

2022-02-10T10:45+0200

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Подразделения Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии приступили к проведению совместных учений "Союзная решимость-2022" на общевойсковых полигонах белорусских ВС, маневры начаты в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России."Десятого февраля на общевойсковых полигонах Воруженных сил Республики Беларусь в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение "Союзная решимость – 2022"", – информирует оборонное ведомство.Учения проводятся для отработки задач "по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства".Как отмечает Минобороны, в ходе "Союзной решимости" будет усилена охрана государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытия каналов доставки оружия и боеприпасов. Российские и белорусские военные выполнят задачи по обнаружению и уничтожению условного противника – незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.Учения пройдут на белорусских полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. Для авиации планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.В Минобороны уточнили, что к маневрам привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа и вооруженных сил Белоруссии.В ходе первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства войска осуществили передислокацию и создали группировки на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану госграницы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Органы управления и воинские части Восточного военного округа совершили перегруппировку на расстояние около 10 тысяч километров.

https://ru.sputnik.md/20220204/kak-prokhodyat-masshtabnye-ucheniya-sil-soyuznogo-gosudarstva-v-belorussii-48598878.html

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