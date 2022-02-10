Начались учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022"
10:45 10.02.2022 (обновлено: 11:05 10.02.2022)
© Photo : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Белоруссия начала совместные учения "Союзная решимость - 2022"
Маневры проходят одновременно на пяти полигонах, в ходе учений задействованы также четыре аэропорта в Белоруссии.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Подразделения Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии приступили к проведению совместных учений "Союзная решимость-2022" на общевойсковых полигонах белорусских ВС, маневры начаты в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"Десятого февраля на общевойсковых полигонах Воруженных сил Республики Беларусь в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение "Союзная решимость – 2022"", – информирует оборонное ведомство.
© Photo : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость - 2022"
Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость - 2022"
Учения проводятся для отработки задач "по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства".
© Photo : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость - 2022"
Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость - 2022"
Как отмечает Минобороны, в ходе "Союзной решимости" будет усилена охрана государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытия каналов доставки оружия и боеприпасов. Российские и белорусские военные выполнят задачи по обнаружению и уничтожению условного противника – незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.
© Photo : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость - 2022"
Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость - 2022"
Учения пройдут на белорусских полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. Для авиации планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодготовка к совместным учениям "Союзная решимость-2022"
Подготовка к совместным учениям "Союзная решимость-2022"
© Министерство обороны РФ/
В Минобороны уточнили, что к маневрам привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа и вооруженных сил Белоруссии.
В ходе первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства войска осуществили передислокацию и создали группировки на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану госграницы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Органы управления и воинские части Восточного военного округа совершили перегруппировку на расстояние около 10 тысяч километров.