https://ru.sputnik.md/20220210/nato-dolgosrochnoe-razmeschenie-boevykh-grupp-rumynia-48778672.html
НАТО планирует долгосрочное размещение боевых групп в Румынии
НАТО планирует долгосрочное размещение боевых групп в Румынии
Альянс рассматривает возможность размещения боевых групп в Румынии в районе Черного моря
2022-02-10T13:03+0200
2022-02-10T13:03+0200
2022-02-10T13:03+0200
нато
румыния
размещение
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КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассматривает возможность размещения боевых групп в Румынии в районе Черного моря, передает РИА Новости. "Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии", - сообщил он.Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил о планах усилить присутствие НАТО на территории страны."Мы обсудили на заседании Высшего совета безопасности ситуацию в Черноморском регионе. Мы решили предпринять ряд важных мер: осуществить конкретные шаги по увеличению присутствия союзников НАТО в Румынии, правительство продолжит планировать прием возможной волны беженцев на нашу территорию", - заявил Йоханнис.Президент также заявил о поддержке дипломатического диалога как наиболее правильного пути в условиях актуального кризиса и напряженной ситуации.
https://ru.sputnik.md/20220204/kto-vozglavit-nato-nazvany-vozmozhnye-preemniki-stoltenberga-48600733.html
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нато, румыния, размещение
НАТО планирует долгосрочное размещение боевых групп в Румынии
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Генсек Столтенберг рассказал о ближайших планах альянса.
КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассматривает возможность размещения боевых групп в Румынии в районе Черного моря, передает РИА Новости
.
"Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии", - сообщил он.
Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил о планах усилить присутствие НАТО на территории страны.
"Мы обсудили на заседании Высшего совета безопасности ситуацию в Черноморском регионе. Мы решили предпринять ряд важных мер: осуществить конкретные шаги по увеличению присутствия союзников НАТО в Румынии, правительство продолжит планировать прием возможной волны беженцев на нашу территорию", - заявил Йоханнис.
Президент также заявил о поддержке дипломатического диалога как наиболее правильного пути в условиях актуального кризиса и напряженной ситуации.