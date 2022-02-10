https://ru.sputnik.md/20220210/negrutse-chleny-soveta-moldovagaza-poluchayut-po-90-tysyach-leev-za-zasedanie-48791927.html
Негруца: члены совета "Молдовагаза" получают по 90 тысяч леев за заседание
Негруца: члены совета "Молдовагаза" получают по 90 тысяч леев за заседание
Вячеслав Негруцэ подтверждает, что члены Наблюдательного совета "Молдовагаз" получают за заседание в десятки тысяч леев.
2022-02-10T17:23+0200
2022-02-10T17:23+0200
2022-02-10T19:12+0200
молдовагаз
наблюдатели
деньги
общество
заседание
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Советник президента Молдовы Майи Санду по экономике Вячеслав Негруца, назначенный в прошлом году членом наблюдательного совета "Молдовагаза", подтверждает, что получил выплату в размере 90 тысяч леев за заседание. Заявление было сделано в эфире одного из местных телеканалов.Негруца хотел прояснить некоторые моменты, связанные с вознаграждениями других членов совета."У членов Наблюдательного совета нет зарплаты как таковой, потому что они не являются сотрудниками "Молдовагаза". Это вознаграждение за участие в Наблюдательном совете. Мы запросили информацию о том, как устанавливаются эти вознаграждения. Я задавал вопросы Агентству публичной собственности, которое выступает от имени государства акционером. Нам подсказали, где найти необходимую информацию", – уточнил Негруца.Советник президента Республики Молдова в экономической сфере также заявил, что, получив всю информацию, он обратился к Агентству публичной собственности, правительству и "Молдовагазу" с просьбой пересмотреть механизм установления вознаграждения с целью их снижения.Наблюдательный совет "Молдовагаза" состоит из шести членов, только двое из которых выдвинуты Молдовой. Совет обновил свой состав в ноябре 2021 года.С тех пор в обновленный состав входит и советник президента Республики Молдова в области экономики Вячеслав Негруца.
https://ru.sputnik.md/20220120/moldovagaz-polnostyu-vyplatil-avans-za-yanvar-gazpromu-48184202.html
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молдовагаз, наблюдатели, деньги, заседание
Негруца: члены совета "Молдовагаза" получают по 90 тысяч леев за заседание
17:23 10.02.2022 (обновлено: 19:12 10.02.2022) Подписаться на
Вячеслав Негруца подтверждает, что члены Наблюдательного совета "Молдовагаза" получают за заседание десятки тысяч леев.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Советник президента Молдовы Майи Санду по экономике Вячеслав Негруца, назначенный в прошлом году членом наблюдательного совета "Молдовагаза", подтверждает, что получил выплату в размере 90 тысяч леев за заседание. Заявление было сделано в эфире одного из местных телеканалов.
"Я состою в Наблюдательном совете с 30 ноября. У меня была оплата. Я проверил банковский счет, 23 января мне зачислили 90 тысяч леев", – сказал Вячеслав Негруца.
Негруца хотел прояснить некоторые моменты, связанные с вознаграждениями других членов совета.
"У членов Наблюдательного совета нет зарплаты как таковой, потому что они не являются сотрудниками "Молдовагаза". Это вознаграждение за участие в Наблюдательном совете. Мы запросили информацию о том, как устанавливаются эти вознаграждения. Я задавал вопросы Агентству публичной собственности, которое выступает от имени государства акционером. Нам подсказали, где найти необходимую информацию", – уточнил Негруца.
Советник президента Республики Молдова в экономической сфере также заявил, что, получив всю информацию, он обратился к Агентству публичной собственности, правительству и "Молдовагазу" с просьбой пересмотреть механизм установления вознаграждения с целью их снижения.
Наблюдательный совет "Молдовагаза" состоит из шести членов, только двое из которых выдвинуты Молдовой. Совет обновил свой состав в ноябре 2021 года.
С тех пор в обновленный состав входит и советник президента Республики Молдова в области экономики Вячеслав Негруца.