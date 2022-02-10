https://ru.sputnik.md/20220210/oleg-vasnetsov-nastroeny-na-konstruktivnyy-i-pragmatichnyy-dialog-s-kishinevom-48760208.html

Олег Васнецов: настроены на конструктивный и прагматичный диалог с Кишиневом

Олег Васнецов: настроены на конструктивный и прагматичный диалог с Кишиневом

Накануне Дня дипломатического работника Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов дал эксклюзивное интервью Sputnik

2022-02-10T08:15+0200

2022-02-10T08:15+0200

2022-02-10T08:15+0200

молдова

россия

посольство россии в молдове

интервью

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Накануне этой даты Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов дал эксклюзивное интервью Sputnik Молдова.– Олег Владимирович, когда-то День дипломатического работника считался одним из новых праздников, а в этом году уже отмечается солидный двадцатилетний юбилей. Как встречают дипломаты этот праздник?— Упорной повседневной работой. Ведь у дипломатических работников не бывает выходных. Наш профессиональный праздник призван, прежде всего, подчеркнуть важную роль, которую выполняет дипломатия в современном обществе, напомнить о богатой истории российской дипломатической службы.Праздник был установлен в 2002-м году Указом Президента Российской Федерации в связи с 200-летием МИД России. В свою очередь, российское Министерство иностранных дел, в его современном формате, было основано в 1802 году указом императора Александра Первого.Этому указу предшествовала богатая многовековая история. Традиционно одним из начальных этапов в развитии отечественной дипломатии считается задокументированная летописями миссия русского посольства в Константинополе в 838 году с целью установления прямых контактов с Византией. Наши древнерусские коллеги тогда добились важного успеха. Византийская империя заключила с Русью первый в истории договор "О мире и любви", что означало и международное признание русского государства.— В этом году исполнится 30 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Каким Вы видите путь дальнейшего развития российско-молдавской повестки?— Действительно, 6 апреля нам предстоит отметить и еще один важный юбилей — 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Уверен, что эта дата ознаменуется новым импульсом в развитии двустороннего сотрудничества.Предшествующий год был в этом контексте весьма плодотворным. После паузы, вызванной электоральными процессами в Республике Молдова, активизировался политический диалог. Отмечу подписание Совместного заявления Министров по случаю 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Начата подготовка к очередному заседанию российско-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Успешно реализовывалась насыщенная культурная повестка, проекты гуманитарного характера.Уверен, что год 30-летнего юбилея дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова придаст новый импульс нашим контактам, приведет к заключению новых, взаимовыгодных для обеих стран соглашений, реализации новых совместных проектов. Темы двустороннего сотрудничества обсуждались и в ходе моей встречи с Президентом Республики Молдова госпожой Санду 3 февраля, по итогам которой была подтверждена взаимная заинтересованность российской и молдавской сторон в конструктивном и динамичном развитии диалога в интересах народов наших стран.В данном контексте важным событием, продолжающим этот позитивный настрой, станет визит в Республику Молдова заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко, который проведет в Кишиневе политические консультации по линии МИД.Российский и молдавский народы связывают века общей истории, дружбы и сотрудничества, нас объединяют близкие, а во многих аспектах, и родственные отношения, которые касаются сотен тысяч и миллионов людей в наших странах. Убежден, что никаких объективных препятствий на пути дальнейшего укрепления этих традиционных связей нет.— Олег Владимирович, внимание всего мира сейчас приковано к нашему региону, где сохраняется напряженная ситуация, что не может не беспокоить жителей нашей страны. Удастся ли добиться деэскалации, возвращения к стабильности?— Как подчеркнул во время выступления в Государственной Думе Министр иностранных дел России Сергей Лавров, ключевым вопросом стабильности во всем регионе является безусловное выполнение всеми сторонами Минских договоренностей, которые сейчас украинская сторона откровенно саботирует.Этот документ был подкреплен резолюцией Совета Безопасности ООН, став неотъемлемой частью международного права. Россия постоянно призывает западных партнеров Украины оказать влияние на Киев и обеспечить выполнение Минского комплекса мер. Именно это позволит разрядить обстановку в регионе.Вместе с тем Министр подчеркнул, что попытки выставить Россию ответственной за нарастание напряженности являются возмутительными и недопустимыми. Именно этим занимаются в последнее время представители ряда стран Запада, которые, таким образом, берут на себя ответственность за создание и поддержание конфронтационной обстановки в регионе. Как отметил Министр, подобные попытки Россия и далее будет жестко пресекать.Все задействованные стороны должны четко понимать, что альтернативы Минским соглашениям нет, и только на этом пути можно прийти к достижению стабильности.— Молдова находится на линии соприкосновения Востока и Запада. С момента обретения суверенитета стабильность в республике достаточно сильно зависит от перипетий международной обстановки, в том числе и в европейском, и в глобальном ее измерении. Какие меры необходимы сегодня для достижения прочной безопасности в Европе и в мире?— Вы знаете, что в декабре прошлого года Россия инициировала переговоры по проектам Договора между Российской Федерацией и США о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора.Эти документы содержат предложения, которые позволяют обеспечить надежные, юридически обязывающие гарантии, открывают путь к построению справедливой и эффективной системы безопасности как в европейском, так и в глобальном контексте.Однополярному мироустройству больше нет места в XXI веке, и чем раньше все участники мировых политических процессов это признают, тем скорее будет достигнута всеобщая безопасность.Будущее в современную эпоху достигается путем диалога, а не путем конфронтации, и только так можно достичь спокойной, стабильной жизни, продолжения экономического и социального развития на европейском континенте и во всем мире. Россия же всегда была настроена на конструктивный, прагматичный диалог.- Олег Владимирович, спасибо за интервью! Поздравляем Вас и Ваших коллег с профессиональным праздником!- Спасибо Вам!

https://ru.sputnik.md/20211119/rossiyskaya-federatsiya-i-respublika-moldova-polnostyu-raskryt-potentsial-sotrudnichestva-46547832.html

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