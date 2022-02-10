https://ru.sputnik.md/20220210/oppozitsiya-v-znak-protesta-pokinula-zasedanie-parlamenta-moldovy-48766946.html
Бойкот в парламенте Молдовы: оппозиция в знак протеста покинула заседание
Бойкот в парламенте Молдовы: оппозиция в знак протеста покинула заседание
Обе оппозиционные фракции парламента Молдовы отказались от участия в заседании, но кворум сохранен. Причины у каждой фракции свои.
2022-02-10T10:24+0200
2022-02-10T10:24+0200
2022-02-10T11:03+0200
парламент
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов и фракции Партии "Шор" отказались от участия в заседании парламента Молдовы 10 февраля. Коммунисты и социалисты заявили, что таким образом протестуют против отсутствия реакции парламентского большинства на замечания Венецианской комиссии, касающихся реформы юстиции.Как заявил в начале заседания вице-спикер парламента Влад Батрынча, Блок коммунистов и социалистов требовал исключить из повестки дня заседания парламента законопроект о создании специальной комиссии по отбору кандидатов в члены Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП). По мнению социалистов, законопроект противоречит рекомендациям Венецианской комиссии совета Европы и может обернуться серьезными проблемами для граждан Молдовы в будущем.Депутаты Партии "Шор" не явились на заседание в знак протеста против кадровой политики Министерства внутренних дел.Депутат Партии "Шор" Марина Таубер на брифинге в парламенте заявила, что министр внутренних дел Анна Ревенко проводит чистки в рядах полиции Молдовы, а новые назначения в полиции производятся по принципу лояльности к высшему руководству.
https://ru.sputnik.md/20220125/slepaya-yustitsiya-moldovy-grazhdan-sazhayut-a-millionery--na-svobode-48269580.html
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Евгений Чебан
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парламент, в молдове
Бойкот в парламенте Молдовы: оппозиция в знак протеста покинула заседание
10:24 10.02.2022 (обновлено: 11:03 10.02.2022) Подписаться на
Обе оппозиционные фракции законодательного форума Молдовы отказались от участия в пленарном заседании в четверг.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов и фракции Партии "Шор" отказались от участия в заседании парламента Молдовы 10 февраля.
Коммунисты и социалисты заявили, что таким образом протестуют против отсутствия реакции парламентского большинства на замечания Венецианской комиссии, касающихся реформы юстиции.
Как заявил в начале заседания вице-спикер парламента Влад Батрынча, Блок коммунистов и социалистов требовал исключить из повестки дня заседания парламента законопроект о создании специальной комиссии по отбору кандидатов в члены Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП). По мнению социалистов, законопроект противоречит рекомендациям Венецианской комиссии совета Европы и может обернуться серьезными проблемами для граждан Молдовы в будущем.
Депутаты Партии "Шор" не явились на заседание в знак протеста против кадровой политики Министерства внутренних дел.
Депутат Партии "Шор" Марина Таубер на брифинге в парламенте заявила, что министр внутренних дел Анна Ревенко проводит чистки в рядах полиции Молдовы, а новые назначения в полиции производятся по принципу лояльности к высшему руководству.