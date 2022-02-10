https://ru.sputnik.md/20220210/oppozitsiya-v-znak-protesta-pokinula-zasedanie-parlamenta-moldovy-48766946.html

Бойкот в парламенте Молдовы: оппозиция в знак протеста покинула заседание

Бойкот в парламенте Молдовы: оппозиция в знак протеста покинула заседание

Обе оппозиционные фракции парламента Молдовы отказались от участия в заседании, но кворум сохранен. Причины у каждой фракции свои.

2022-02-10T10:24+0200

2022-02-10T10:24+0200

2022-02-10T11:03+0200

парламент

общество

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47002559_0:111:2121:1304_1920x0_80_0_0_63e68930080dbc096812732c354c1067.jpg

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов и фракции Партии "Шор" отказались от участия в заседании парламента Молдовы 10 февраля. Коммунисты и социалисты заявили, что таким образом протестуют против отсутствия реакции парламентского большинства на замечания Венецианской комиссии, касающихся реформы юстиции.Как заявил в начале заседания вице-спикер парламента Влад Батрынча, Блок коммунистов и социалистов требовал исключить из повестки дня заседания парламента законопроект о создании специальной комиссии по отбору кандидатов в члены Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП). По мнению социалистов, законопроект противоречит рекомендациям Венецианской комиссии совета Европы и может обернуться серьезными проблемами для граждан Молдовы в будущем.Депутаты Партии "Шор" не явились на заседание в знак протеста против кадровой политики Министерства внутренних дел.Депутат Партии "Шор" Марина Таубер на брифинге в парламенте заявила, что министр внутренних дел Анна Ревенко проводит чистки в рядах полиции Молдовы, а новые назначения в полиции производятся по принципу лояльности к высшему руководству.

https://ru.sputnik.md/20220125/slepaya-yustitsiya-moldovy-grazhdan-sazhayut-a-millionery--na-svobode-48269580.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

парламент, в молдове