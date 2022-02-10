https://ru.sputnik.md/20220210/parametry-issledovaniya-postkovidnyy-sindrom-48797400.html
Разработан список параметров для исследования постковидного синдрома
Разработан список параметров для исследования постковидного синдрома
Ученые из России, Великобритании и США разработали и согласовали набор ключевых параметров для исследования постковидного синдрома
2022-02-10T19:23+0200
2022-02-10T19:23+0200
2022-02-10T19:23+0200
коронавирус
синдромы
исследование
параметры
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Группа ученых из России, Великобритании и США разработали и согласовали набор ключевых параметров для исследования постковидного синдрома. Об этом сообщила пресс-служба Сеченовского университета, пишет РИА Новости."Исследовательская группа ученых из Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова (Сеченовский университет) Минздрава России, Имперского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона и Ливерпульского университета (Великобритания), а также Университета Джонса Хопкинса (США) достигла консенсуса относительно аспектов измерения постковидного синдрома в исследованиях", – говорится в сообщении.Ученые пришли к заключению, что при оценке постковидного синдрома необходимо учитывать одиннадцать исходов: "Восстановление", как уточнили в пресс-службе, стало в этом списке дополнительным параметром.Всемирная организация здравоохранения ранее призвала международное медицинское сообщество отдать приоритет в исследованиях долгосрочным последствиям COVID-19, включая сбор стандартизированных данных. В организации предложили термин "постковидный синдром" для людей, живущих с хроническими симптомами, отметили в пресс-службе."Мы очень надеемся, что результаты нашей работы помогут улучшить качество собираемых данных по всему миру и лучше понять постковидное состояние. А это, в свою очередь, даст нам возможность более эффективно помогать людям, страдающим от постковидного синдрома", – заявил профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета и со-руководитель проекта Даниил Мунблит, слова которого приводятся в сообщении.
https://ru.sputnik.md/20220209/opasnoe-posledstvie-covid-48754491.html
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синдромы, исследование, параметры
Разработан список параметров для исследования постковидного синдрома
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Ученые определили двенадцать параметров того, как постковидный синдром влияет на состояние человека.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik.
Группа ученых из России, Великобритании и США разработали и согласовали набор ключевых параметров для исследования постковидного синдрома. Об этом сообщила пресс-служба Сеченовского университета, пишет РИА Новости
.
"Исследовательская группа ученых из Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова (Сеченовский университет) Минздрава России, Имперского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона и Ливерпульского университета (Великобритания), а также Университета Джонса Хопкинса (США) достигла консенсуса относительно аспектов измерения постковидного синдрома в исследованиях", – говорится в сообщении.
Ученые пришли к заключению, что при оценке постковидного синдрома необходимо учитывать одиннадцать исходов:
симптомы после физической нагрузки;
сердечно-сосудистые функции,
неврологические симптомы,
общее физическое состояние и изменения в работе, профессии или учебе.
"Восстановление", как уточнили в пресс-службе, стало в этом списке дополнительным параметром.
Всемирная организация здравоохранения ранее призвала международное медицинское сообщество отдать приоритет в исследованиях долгосрочным последствиям COVID-19, включая сбор стандартизированных данных. В организации предложили термин "постковидный синдром" для людей, живущих с хроническими симптомами, отметили в пресс-службе.
"Мы очень надеемся, что результаты нашей работы помогут улучшить качество собираемых данных по всему миру и лучше понять постковидное состояние. А это, в свою очередь, даст нам возможность более эффективно помогать людям, страдающим от постковидного синдрома", – заявил профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета и со-руководитель проекта Даниил Мунблит, слова которого приводятся в сообщении.