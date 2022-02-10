https://ru.sputnik.md/20220210/parlament-moldova-zasedanie-deputaty-48748784.html
Парламент Молдовы собирается на заседание — что будут решать депутаты
Парламент Молдовы собирается на заседание — что будут решать депутаты
Какие законы обсудят депутаты молдавского парламента на заседании в четверг, 10 февраля
2022-02-10T07:30+0200
2022-02-10T07:30+0200
2022-02-10T07:30+0200
политика
парламент
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законы
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КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Парламент соберется на пленарное заседание в четверг, 10 февраля. Повестку дня утвердило Постоянное бюро парламента на заседании в среду.Депутаты рассмотрят во втором чтении несколько законопроектов, в том числе два проекта поправок в Закон "Об учреждении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья", законопроект относительно процедуры отбора кандидатов на функции органов самоуправления судей и прокуроров, проект закона "О Национальном фонде регионального и местного развития", а также проект поправок к Закону "Об охране окружающей среды" и Закону "О региональном развитии".В первом чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в Закон "О животном мире" и Закон "Об охране атмосферного воздуха".Пленарное заседание парламента начнется в 10.00.
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парламент, депутаты, законы, в молдове, молдова
Парламент Молдовы собирается на заседание — что будут решать депутаты
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На пленарном заседании парламентарии внесут поправки в существующие законы, а также рассмотрят несколько новых проектов.
КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Парламент соберется на пленарное заседание в четверг, 10 февраля. Повестку дня утвердило Постоянное бюро парламента на заседании в среду.
Депутаты рассмотрят во втором чтении несколько законопроектов, в том числе два проекта поправок в Закон "Об учреждении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья", законопроект относительно процедуры отбора кандидатов на функции органов самоуправления судей и прокуроров, проект закона "О Национальном фонде регионального и местного развития", а также проект поправок к Закону "Об охране окружающей среды" и Закону "О региональном развитии".
В первом чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в Закон "О животном мире" и Закон "Об охране атмосферного воздуха".
Пленарное заседание парламента начнется в 10.00.