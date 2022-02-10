https://ru.sputnik.md/20220210/parlament-razreshil-vvozit-v-moldovu-vaktsiny-so-srokom-godnosti-menee-6-mesyatsev-48772357.html
Парламент разрешил ввозить в Молдову вакцины со сроком годности менее 6 месяцев
Парламент разрешил ввозить в Молдову вакцины со сроком годности менее 6 месяцев
В Молдову можно будет ввозить вакцины против COVID-19 со сроком годности менее шести месяцев.
2022-02-10T12:12+0200
2022-02-10T12:12+0200
2022-02-10T13:08+0200
вакцина
срок годности
коронавирус
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34712022_0:184:3023:1884_1920x0_80_0_0_51521550ba94deb8ed970f38f7423c82.jpg
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Депутаты от правящего большинства проголосовали за внесение изменений в закон об учреждении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья, которые позволяют ввозить в Молдову вакцины против COVID-19 со сроком годности менее шести месяцев.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что вакцины от коронавируса производятся в ускоренном режиме и в большинстве случаев имеют срок годности шесть месяцев.До принятия законопроекта закон запрещал ввоз в Молдову вакцин со сроком годности до 12 месяцев, а в исключительных случаях – до шести месяцев.Напомним, что в ходе аудита эффективности кампании по вакцинации, который провела Счетная палата, в электронной системе учета прививок от COVID-19 было проверено более 527 тысяч записей. Из них в 6804 случаях, зарегистрированных в период с мая по август 2021 года, аудит сообщил об истечении срока годности вакцин на дату регистрации в системе.Министерство здравоохранения провело проверку после скандала с заявлениями Счетной палаты об иммунизации жителей Молдовы просроченными вакцинами против COVID-19.Во время проверки было установлено, что в большинстве случаев обнаруженные отклонения были вызваны ошибками при вводе данных в систему электронного учета прививок, заявил Минздрав.
https://ru.sputnik.md/20211224/chto-vyyasnil-minzdrav-posle-skandala-s-prosrochennymi-vaktsinami-47505015.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34712022_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_69884c040fbc78741a9dee3a60d833c6.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
вакцина, срок годности, в молдове
Парламент разрешил ввозить в Молдову вакцины со сроком годности менее 6 месяцев
12:12 10.02.2022 (обновлено: 13:08 10.02.2022) Подписаться на
В Молдову можно будет ввозить вакцины против COVID-19 со сроком годности менее полугода.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Депутаты от правящего большинства проголосовали за внесение изменений в закон об учреждении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья, которые позволяют ввозить в Молдову вакцины против COVID-19 со сроком годности менее шести месяцев.
“В отступление от положений части (3) статьи 21 закона о гуманитарной помощи, предоставляемой Республике Молдова, Специализированной комиссии Министерства здравоохранения, а также Министерству труда и социальной защиты разрешается выдавать заключения на ввоз в страну вакцин против COVID-19 со сроком годности менее шести месяцев”, – говорится в законопроекте.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что вакцины от коронавируса производятся в ускоренном режиме и в большинстве случаев имеют срок годности шесть месяцев.
“Так как процесс закупки и логистики занимает какое-то время. А в случае поставки вакцин в качестве гуманитарной помощи срок годности бывает меньше, чем шесть месяцев”, – говорится в пояснительной записке.
До принятия законопроекта закон запрещал ввоз в Молдову вакцин со сроком годности до 12 месяцев, а в исключительных случаях – до шести месяцев.
Напомним, что в ходе аудита эффективности кампании по вакцинации, который провела Счетная палата, в электронной системе учета прививок от COVID-19 было проверено более 527 тысяч записей. Из них в 6804 случаях, зарегистрированных в период с мая по август 2021 года, аудит сообщил об истечении срока годности вакцин на дату регистрации в системе.
Министерство здравоохранения провело проверку после скандала с заявлениями Счетной палаты об иммунизации жителей Молдовы просроченными вакцинами против COVID-19.
Во время проверки было установлено, что в большинстве случаев обнаруженные отклонения были вызваны ошибками при вводе данных в систему электронного учета прививок, заявил Минздрав.