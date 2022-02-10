https://ru.sputnik.md/20220210/parlament-razreshil-vvozit-v-moldovu-vaktsiny-so-srokom-godnosti-menee-6-mesyatsev-48772357.html

Парламент разрешил ввозить в Молдову вакцины со сроком годности менее 6 месяцев

Парламент разрешил ввозить в Молдову вакцины со сроком годности менее 6 месяцев

В Молдову можно будет ввозить вакцины против COVID-19 со сроком годности менее шести месяцев.

2022-02-10T12:12+0200

2022-02-10T12:12+0200

2022-02-10T13:08+0200

вакцина

срок годности

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Депутаты от правящего большинства проголосовали за внесение изменений в закон об учреждении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья, которые позволяют ввозить в Молдову вакцины против COVID-19 со сроком годности менее шести месяцев.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что вакцины от коронавируса производятся в ускоренном режиме и в большинстве случаев имеют срок годности шесть месяцев.До принятия законопроекта закон запрещал ввоз в Молдову вакцин со сроком годности до 12 месяцев, а в исключительных случаях – до шести месяцев.Напомним, что в ходе аудита эффективности кампании по вакцинации, который провела Счетная палата, в электронной системе учета прививок от COVID-19 было проверено более 527 тысяч записей. Из них в 6804 случаях, зарегистрированных в период с мая по август 2021 года, аудит сообщил об истечении срока годности вакцин на дату регистрации в системе.Министерство здравоохранения провело проверку после скандала с заявлениями Счетной палаты об иммунизации жителей Молдовы просроченными вакцинами против COVID-19.Во время проверки было установлено, что в большинстве случаев обнаруженные отклонения были вызваны ошибками при вводе данных в систему электронного учета прививок, заявил Минздрав.

https://ru.sputnik.md/20211224/chto-vyyasnil-minzdrav-posle-skandala-s-prosrochennymi-vaktsinami-47505015.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

вакцина, срок годности, в молдове