https://ru.sputnik.md/20220210/pochemu-novye-voyska-nato-v-rumynii--pryamaya-ugroza-dlya-moldovy-48784710.html

Почему новые войска НАТО в Румынии – прямая угроза для Молдовы

Почему новые войска НАТО в Румынии – прямая угроза для Молдовы

США усиливают напряжение в районе Черного моря, не считаясь с интересами жителей Румынии, Молдовы и Приднестровья.

2022-02-10T16:11+0200

2022-02-10T16:11+0200

2022-02-10T16:12+0200

политика

молдова

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Не исключено, что в восточно-европейскую активность НАТО в итоге будет втянута и Молдова – дабы альянс получил возможность вплотную подойти к границам Украины. Такое мнение высказал в интервью Sputnik Молдова российский военный эксперт Александр Хроленко."Озвученное главой Североатлантического альянса Столтенбергом намерение усилить присутствие иностранных войск в Румынии – очередное звено в цепи скоординированных действий, давно ведущихся на пространстве от Балтийского до Черного моря. Вот и дошла очередь до соседней с Молдовой страны стать территорией, которую Вашингтон будет использовать для создания дополнительного напряжения и давления на Россию", – говорит Хроленко.Он напоминает, что некоторое время назад несколько тысяч американских десантников прибыли в Польшу, а многонациональный батальон, расквартированный в Литве, подвергся очередной инспекции со стороны высокопоставленных офицеров НАТО.Эксперт отметил и заявление по этому поводу литовского президента, который предложил еще более расширить присутствие войск США на территории страны и перевести это присутствие на постоянную основу.Впрочем, Хроленко обращает внимание и на то, что руководство таких стран, как Хорватия, Словакия, Венгрия, весьма настороженно отнеслось к идее такого веерного усиления иностранных войск на своей территории, открыто заявив, что такие действия не идут на пользу национальной безопасности.По мнению Хроленко, усиливая напряжение в Восточной Европе, в том числе в Румынии, США продолжают в первую очередь накалять чужими руками ситуацию вокруг Украины, надеясь при этом, что "сами они за океаном пока в безопасности". Чего, по мнению эксперта, нельзя сказать, например, о населении Молдовы и Приднестровья."Я не исключаю, что постепенно в этот процесс будет вовлечена и Молдова, примыкающая к территории Украины и пока не позволяющая НАТО подойти вплотную к украинской границе. Нет никаких сомнений, что эта задача будет решаться без учета мнения и интересов граждан Молдовы и России, на этой территории проживающих", – полагает Хроленко.Он также не сомневается, что ни румынская, ни тем более молдавская политическая элита не решится пойти наперекор желаниям натовских генералов."Руководители Румынии и Молдовы полностью подчинены интересам Североатлантического альянса и беспрекословно выполняют волю Вашингтона и Брюсселя. Хотя периодически и пытаются создавать видимость попыток наладить отношения с Россией и "Газпромом". Но стрелка компаса в двух странах четко повернута на Запад. И все это, к сожалению, может очень плохо закончиться для народов Молдовы и Румынии", – считает Хроленко.Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 февраля заявил, что альянс изучает возможность долгосрочного размещения боевых групп в Черном море."Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы рассмотрим возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии", — сообщил он журналистам.Несколькими днями ранее глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что власти Соединенного Королевства намерены увеличить численность военного контингента в Польше.В тот же день очередная группа военных 82-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил США прибыла на территорию Польши.

https://ru.sputnik.md/20220208/foto-america-soldati-voennaea-tehnika-polisha-48689899.html

https://ru.sputnik.md/20220204/nato-naraschivaet-svoe-prisutstvie-v-rumynii-48554705.html

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молдова, румыния, нато, угроза, войска