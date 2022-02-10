https://ru.sputnik.md/20220210/pogodnye-rekordy-moldovy-10-fevralya-48758895.html
Погодные рекорды Молдовы 10 февраля
Погодные рекорды Молдовы 10 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-10T00:01+0200
2022-02-10T00:01+0200
2022-02-10T00:01+0200
в молдове
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Самое теплое 10 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 15 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2007 году воздух прогрелся до +11,6 градуса по Цельсию.А температурный минимум 10 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1956 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –21,6 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 33,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210216/energii-solntsa-i-vetra-malo-gtes--o-resurse-kotoryy-sokhranit-klimat-33656542.html
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в молдове, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 10 февраля
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Самое теплое 10 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 15 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 2007 году воздух прогрелся до +11,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 10 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1956 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –21,6 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 33,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.