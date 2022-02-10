Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220210/pogodnye-rekordy-moldovy-10-fevralya-48758895.html
Погодные рекорды Молдовы 10 февраля
Погодные рекорды Молдовы 10 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-10T00:01+0200
2022-02-10T00:01+0200
в молдове
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0b/32851959_0:114:2891:1740_1920x0_80_0_0_7db71caef15773fb816b88d3d813993f.jpg
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Самое теплое 10 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 15 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2007 году воздух прогрелся до +11,6 градуса по Цельсию.А температурный минимум 10 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1956 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –21,6 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 33,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210216/energii-solntsa-i-vetra-malo-gtes--o-resurse-kotoryy-sokhranit-klimat-33656542.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0b/32851959_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_ead7ac64c57a6821c3c5b581f5a36d4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 10 февраля

00:01 10.02.2022
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкСобака породы чихуахуа гуляет по обледенелому тротуару в Дивногорске
Собака породы чихуахуа гуляет по обледенелому тротуару в Дивногорске - Sputnik Молдова, 1920, 10.02.2022
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Самое теплое 10 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 15 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 2007 году воздух прогрелся до +11,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 10 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1956 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –21,6 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 33,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Билл Гейтс - Sputnik Молдова, 1920, 16.02.2021
Энергии Солнца и ветра мало: Гейтс – о ресурсе, который сохранит климат
16 февраля 2021, 14:59
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский