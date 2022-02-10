https://ru.sputnik.md/20220210/ponyatie-polnostyu-privityy-neobkhodim-buster-48774046.html

Понятие "полностью привитый" изменено – необходим бустер

Понятие "полностью привитый" изменено – необходим бустер

Определение "полностью привитого" от COVID требует трех дох вакцины, то есть наличия бустера после двухкомпонентной вакцинации

2022-02-10T18:05+0200

2022-02-10T18:05+0200

2022-02-10T19:13+0200

коронавирус

вакцинация

ревакцинация

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Определение "полностью привитого" от коронавируса требует трех дох вакцины, то есть наличия бустера после двухкомпонентной вакцинации. Такое решение было принято в Австралии для лиц старше 16 лет, передает РИА Новости.Австралийский технический совет по иммунизации (ATAGI) рекомендовал отойти от термина "полностью вакцинированный". Предложение было принято кабинетом министров Австралии.Однако это не касается международных пассажиров, прибывающих в Австралию, сообщает местный телеканал. Пока неизвестно, какие правила остаются действительными для иностранцев.Как сообщает ATAGI, теперь после шести месяцев с момента последней прививки обязательно потребуется бустерная доза.В настоящее время все австралийцы старше 16 лет могут получить бустерную дозу вакцины от COVID-19 три месяца спустя после начального курса прививки.

https://ru.sputnik.md/20220207/gretsia-buster-annuliruyut-sertifikat-vaktsinatsii-48674785.html

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вакцинация, ревакцинация