https://ru.sputnik.md/20220210/prodam-vagon-zheleznaya-doroga-moldovy-realizuet-imuschestvo-48793204.html
"Продам вагон": "Железная дорога Молдовы" реализует имущество
"Продам вагон": "Железная дорога Молдовы" реализует имущество
Вагоны предлагают купить как металлолом или как импровизированные помещения под склад или гараж.
2022-02-10T17:39+0200
2022-02-10T17:39+0200
2022-02-10T19:15+0200
экономика
железная дорога
вагоны
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) объявила о начале тендера по распродаже списанных вагонов. Всего на тендере будет выставлен 51 вагон разных моделей, вместе с осями и колесами. Вес каждого вагона – более 50 тонн."Железная дорога" предлагает купить списанную технику как металлолом или для использования в других целях, например, для постройки гаражей или импровизированных складов.Ранее директор ЖДМ заявил, что предприятию нужно приобрести примерно четыре тысячи новых грузовых вагонов в течение трех лет, "иначе мы просто не выживем".Кроме того, "Железная дорога" нуждается в 30 маневровых локомотивах примерно в те же сроки.
https://ru.sputnik.md/20211031/sudba-lokomotivov-zhdm-46027461.html
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Александр Исаев
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MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
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железная дорога, вагоны, в молдове
"Продам вагон": "Железная дорога Молдовы" реализует имущество
17:39 10.02.2022 (обновлено: 19:15 10.02.2022) Подписаться на
Вагоны предлагают купить как металлолом или как импровизированные помещения под склад или гараж.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) объявила о начале тендера по распродаже списанных вагонов.
Всего на тендере будет выставлен 51 вагон разных моделей, вместе с осями и колесами. Вес каждого вагона – более 50 тонн.
"Железная дорога" предлагает купить списанную технику как металлолом или для использования в других целях, например, для постройки гаражей или импровизированных складов.
Ранее директор ЖДМ заявил, что предприятию нужно приобрести примерно четыре тысячи новых грузовых вагонов в течение трех лет, "иначе мы просто не выживем".
Кроме того, "Железная дорога" нуждается в 30 маневровых локомотивах примерно в те же сроки.