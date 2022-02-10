https://ru.sputnik.md/20220210/prodam-vagon-zheleznaya-doroga-moldovy-realizuet-imuschestvo-48793204.html

"Продам вагон": "Железная дорога Молдовы" реализует имущество

"Продам вагон": "Железная дорога Молдовы" реализует имущество

Вагоны предлагают купить как металлолом или как импровизированные помещения под склад или гараж.

2022-02-10T17:39+0200

2022-02-10T17:39+0200

2022-02-10T19:15+0200

экономика

железная дорога

вагоны

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) объявила о начале тендера по распродаже списанных вагонов. Всего на тендере будет выставлен 51 вагон разных моделей, вместе с осями и колесами. Вес каждого вагона – более 50 тонн."Железная дорога" предлагает купить списанную технику как металлолом или для использования в других целях, например, для постройки гаражей или импровизированных складов.Ранее директор ЖДМ заявил, что предприятию нужно приобрести примерно четыре тысячи новых грузовых вагонов в течение трех лет, "иначе мы просто не выживем".Кроме того, "Железная дорога" нуждается в 30 маневровых локомотивах примерно в те же сроки.

https://ru.sputnik.md/20211031/sudba-lokomotivov-zhdm-46027461.html

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2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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железная дорога, вагоны, в молдове