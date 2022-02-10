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https://ru.sputnik.md/20220210/prodam-vagon-zheleznaya-doroga-moldovy-realizuet-imuschestvo-48793204.html
"Продам вагон": "Железная дорога Молдовы" реализует имущество
"Продам вагон": "Железная дорога Молдовы" реализует имущество
Вагоны предлагают купить как металлолом или как импровизированные помещения под склад или гараж.
2022-02-10T17:39+0200
2022-02-10T19:15+0200
экономика
железная дорога
вагоны
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) объявила о начале тендера по распродаже списанных вагонов. Всего на тендере будет выставлен 51 вагон разных моделей, вместе с осями и колесами. Вес каждого вагона – более 50 тонн."Железная дорога" предлагает купить списанную технику как металлолом или для использования в других целях, например, для постройки гаражей или импровизированных складов.Ранее директор ЖДМ заявил, что предприятию нужно приобрести примерно четыре тысячи новых грузовых вагонов в течение трех лет, "иначе мы просто не выживем".Кроме того, "Железная дорога" нуждается в 30 маневровых локомотивах примерно в те же сроки.
https://ru.sputnik.md/20211031/sudba-lokomotivov-zhdm-46027461.html
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железная дорога, вагоны, в молдове

"Продам вагон": "Железная дорога Молдовы" реализует имущество

17:39 10.02.2022 (обновлено: 19:15 10.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausCalea ferata
Calea ferata - Sputnik Молдова, 1920, 10.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Вагоны предлагают купить как металлолом или как импровизированные помещения под склад или гараж.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) объявила о начале тендера по распродаже списанных вагонов.
Всего на тендере будет выставлен 51 вагон разных моделей, вместе с осями и колесами. Вес каждого вагона – более 50 тонн.
"Железная дорога" предлагает купить списанную технику как металлолом или для использования в других целях, например, для постройки гаражей или импровизированных складов.
© Sputnik / Mihai CarausБаза консервации локомотивов ЖДМ
База консервации локомотивов ЖДМ - Sputnik Молдова, 1920, 10.02.2022
База консервации локомотивов ЖДМ
© Sputnik / Mihai Caraus
Ранее директор ЖДМ заявил, что предприятию нужно приобрести примерно четыре тысячи новых грузовых вагонов в течение трех лет, "иначе мы просто не выживем".
Кроме того, "Железная дорога" нуждается в 30 маневровых локомотивах примерно в те же сроки.
С молотка или под нож: какая судьба ждет 98 локомотивов ЖДМ - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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С молотка или под нож: какая судьба ждет 98 локомотивов ЖДМ
31 октября 2021, 11:40
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