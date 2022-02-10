https://ru.sputnik.md/20220210/prognoz-pogody-48754736.html

Самый точный прогноз погоды: потеплеет еще сильнее

Самый точный прогноз погоды: потеплеет еще сильнее

Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы и традиции - 10 11 февраля Gismeteo

2022-02-10T07:00+0200

2022-02-10T07:00+0200

2022-02-10T07:00+0200

прогноз погоды

народные приметы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46860209_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12a32cab9dae0fceeb4342f3356d199f.jpg

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный слабый до умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 10 февраля: ночью – от 0 до +2, днем – от +9 до +11.В последующие дни также ожидается теплая погода: 11 февраля, ожидается до +15. Далее, 12 февраля, воздух прогреется до +9. Осадков не прогнозируют.Праздники и народные приметыВ православном календаре отмечается память святого Ефрема Сирина – христианского богослова и поэта IV века.Ефрем родился в турецком городе Низибии у благочестивых родителей. Они дали ему хорошее образование: он знал историю христианства, языческую мифологию, а также некоторые естественные науки, которые только зарождались в то время.Однажды его несправедливо посадили в тюрьму на 70 дней за то, что он заночевал в лесу с пастухом и стадом овец. Наутро скот пропал и Ефрема обвинили в краже, хотя он объяснил, что их съел волк. Во время заключения ему пришло видение, в котором было сказано, что он отбывает наказание за то, что выпустил чужую корову из стада, а ту растерзал хищник. Тогда Ефрем выяснил, что вместе с ним сидят невинные люди, которые расплачиваются за ранние грехи. На суде его оправдали, и святой решил стать отшельником.Святой известен благодаря своим сочинениям, среди которых есть и толкования Священного писания, так и проповеди и пророчества.В народе 10 февраля называли "Ефрем-ветродуй" и отмечали в этот день именины домового.Чтобы задобрить домового, на ночь в печке оставляли миску с молоком и горшочек каши. Печку закрывали, чтобы еда оставалась теплой. Считалось, что ровно в полночь домовой вылезает и лакомится угощеньями. Если дух останется доволен, то в доме будет тепло и спокойно.В народе Ефрем получил прозвище сверчковый заступник, поэтому в этот день нельзя убивать насекомых, чтобы не разозлить святого. Речь идет не только о сверчках, но и о других тараканах и пауках, которые могут обитать в доме. Если ослушаться этого запрета, то можно навлечь на себя беды и несчастья.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

прогноз погоды, народные приметы