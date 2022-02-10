https://ru.sputnik.md/20220210/putin-pozdravil-diplomatov-prizval-dobivatsya-nato-yuridicheski-garantiy-48766712.html

Путин поздравил дипломатов и призвал добиваться гарантий от НАТО

Путин поздравил дипломатов и призвал добиваться гарантий от НАТО

Президент России направил поздравления по случаю Дня дипломатического работника.

2022-02-10T11:47+0200

2022-02-10T11:47+0200

2022-02-10T12:08+0200

россия

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/09/47074959_0:177:2972:1849_1920x0_80_0_0_a97e2d987ab518afd958b5279e477e24.jpg

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В своем поздравлении по случаю Дня дипломатического работника президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России. Соответствующая телеграмма опубликована 10 февраля на сайте Кремля, передает РИА Новости.Владимир Путин отметил, что МИД имеет славную историю верного служения Родине и защиты ее интересов на международной арене, и в настоящее время российские дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг.Российский лидер подчеркнул, что во многом благодаря их усилиям развиваются взаимовыгодные связи с зарубежными партнерами на всех континентах. По словам главы государства, дипломатия также помогает отстаивать права граждан и соотечественников за рубежом, способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а также играет важную роль в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны.Также, по мнению Путина, крайне актуальна в настоящее время последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка.Президент выразил уверенность, что МИД будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене."Искренне желаю вам успехов в работе, а уважаемым ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего", – добавил российский лидер.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений у границ России и отвод сил в Восточной Европе на позиции 1997 года.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали все главные пункты.

https://ru.sputnik.md/20220202/ssha-proignorirovali-printsipialnye-ozabochennosti-moskva-putin-48509665.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, владимир путин