Путин поздравил дипломатов и призвал добиваться гарантий от НАТО
11:47 10.02.2022 (обновлено: 12:08 10.02.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Греции К. Мицотакисом в Сочи
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Президент России направил поздравления по случаю Дня дипломатического работника.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В своем поздравлении по случаю Дня дипломатического работника президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России. Соответствующая телеграмма опубликована 10 февраля на сайте Кремля, передает РИА Новости.
Владимир Путин отметил, что МИД имеет славную историю верного служения Родине и защиты ее интересов на международной арене, и в настоящее время российские дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг.
Владимир Путин отметил, что МИД имеет славную историю верного служения Родине и защиты ее интересов на международной арене, и в настоящее время российские дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг.
Российский лидер подчеркнул, что во многом благодаря их усилиям развиваются взаимовыгодные связи с зарубежными партнерами на всех континентах. По словам главы государства, дипломатия также помогает отстаивать права граждан и соотечественников за рубежом, способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а также играет важную роль в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны.
"Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", – отмечается в поздравительном послании.
Также, по мнению Путина, крайне актуальна в настоящее время последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка.
Президент выразил уверенность, что МИД будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене.
"Искренне желаю вам успехов в работе, а уважаемым ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего", – добавил российский лидер.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений у границ России и отвод сил в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали все главные пункты.