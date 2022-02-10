Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220210/putin-pozdravil-diplomatov-prizval-dobivatsya-nato-yuridicheski-garantiy-48766712.html
Путин поздравил дипломатов и призвал добиваться гарантий от НАТО
Путин поздравил дипломатов и призвал добиваться гарантий от НАТО
Президент России направил поздравления по случаю Дня дипломатического работника.
2022-02-10T11:47+0200
2022-02-10T12:08+0200
россия
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/09/47074959_0:177:2972:1849_1920x0_80_0_0_a97e2d987ab518afd958b5279e477e24.jpg
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В своем поздравлении по случаю Дня дипломатического работника президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России. Соответствующая телеграмма опубликована 10 февраля на сайте Кремля, передает РИА Новости.Владимир Путин отметил, что МИД имеет славную историю верного служения Родине и защиты ее интересов на международной арене, и в настоящее время российские дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг.Российский лидер подчеркнул, что во многом благодаря их усилиям развиваются взаимовыгодные связи с зарубежными партнерами на всех континентах. По словам главы государства, дипломатия также помогает отстаивать права граждан и соотечественников за рубежом, способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а также играет важную роль в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны.Также, по мнению Путина, крайне актуальна в настоящее время последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка.Президент выразил уверенность, что МИД будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене."Искренне желаю вам успехов в работе, а уважаемым ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего", – добавил российский лидер.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений у границ России и отвод сил в Восточной Европе на позиции 1997 года.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали все главные пункты.
https://ru.sputnik.md/20220202/ssha-proignorirovali-printsipialnye-ozabochennosti-moskva-putin-48509665.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/09/47074959_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_9611cfdeab775be0b6bd1b14d5a68ed6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, владимир путин

Путин поздравил дипломатов и призвал добиваться гарантий от НАТО

11:47 10.02.2022 (обновлено: 12:08 10.02.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Греции К. Мицотакисом в Сочи
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Греции К. Мицотакисом в Сочи - Sputnik Молдова, 1920, 10.02.2022
© POOL
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Президент России направил поздравления по случаю Дня дипломатического работника.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В своем поздравлении по случаю Дня дипломатического работника президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России. Соответствующая телеграмма опубликована 10 февраля на сайте Кремля, передает РИА Новости.

Владимир Путин отметил, что МИД имеет славную историю верного служения Родине и защиты ее интересов на международной арене, и в настоящее время российские дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг.
Российский лидер подчеркнул, что во многом благодаря их усилиям развиваются взаимовыгодные связи с зарубежными партнерами на всех континентах. По словам главы государства, дипломатия также помогает отстаивать права граждан и соотечественников за рубежом, способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а также играет важную роль в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны.

"Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", – отмечается в поздравительном послании.

Также, по мнению Путина, крайне актуальна в настоящее время последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка.
Президент выразил уверенность, что МИД будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене.
"Искренне желаю вам успехов в работе, а уважаемым ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего", – добавил российский лидер.
© Photo : РИА НовостиПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США - Sputnik Молдова, 1920, 10.02.2022
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
© Photo : РИА Новости
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений у границ России и отвод сил в Восточной Европе на позиции 1997 года.
© Photo : РИА НовостиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности - Sputnik Молдова, 1920, 10.02.2022
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности
© Photo : РИА Новости
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали все главные пункты.
Vladimir Putin - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
США проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы, заявил Путин
2 февраля, 11:32
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала