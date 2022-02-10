https://ru.sputnik.md/20220210/raketa-soyuz-st-b-34-sputnika-48802089.html

Роскосмос запустил ракету "Союз-СТ-Б" с 34 спутниками на борту

Роскосмос запустил ракету "Союз-СТ-Б" с 34 спутниками на борту

Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с 34 британскими спутниками связи OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

2022-02-10T23:02+0200

2022-02-10T23:02+0200

2022-02-10T23:19+0200

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с 34 британскими спутниками связи OneWeb успешно стартовала 10 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане."В четверг, 10 февраля 2022 года, в 21:09:37 по московскому времени совместные расчеты российских и европейских специалистов выполнили пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 космическими аппаратами OneWeb с Гвианского космического центра", – сообщает пресс-служба госкорпорации Роскосмос.Трансляцию запуска вела компания Arianespace.Данный старт стал уже тринадцатым в рамках совместной программы OneWeb.Через девять минут после старта головной блок в составе разгонного блока и космических аппаратов в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. В течение 3,5 часа спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета поочередно отделяются от российского "разгонника".Госкорпорация "Роскосмос" отвечает за выполнение программы "Союз" в Гвианском космическом центре" с российской стороны и координирует работы с отечественными предприятиями ракетно-космической отрасли, задействованными в программе. Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в данном проекте выступает компания "Главкосмос" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"), обеспечивая взаимодействие с Arianespace.

https://ru.sputnik.md/20220205/v-rossii-proveli-pervyy-v-2022-godu-pusk-rakety-soyuz-21a-48624390.html

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