https://ru.sputnik.md/20220210/raketa-soyuz-st-b-34-sputnika-48802089.html
Роскосмос запустил ракету "Союз-СТ-Б" с 34 спутниками на борту
Роскосмос запустил ракету "Союз-СТ-Б" с 34 спутниками на борту
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с 34 британскими спутниками связи OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.
2022-02-10T23:02+0200
2022-02-10T23:02+0200
2022-02-10T23:19+0200
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с 34 британскими спутниками связи OneWeb успешно стартовала 10 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане."В четверг, 10 февраля 2022 года, в 21:09:37 по московскому времени совместные расчеты российских и европейских специалистов выполнили пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 космическими аппаратами OneWeb с Гвианского космического центра", – сообщает пресс-служба госкорпорации Роскосмос.Трансляцию запуска вела компания Arianespace.Данный старт стал уже тринадцатым в рамках совместной программы OneWeb.Через девять минут после старта головной блок в составе разгонного блока и космических аппаратов в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. В течение 3,5 часа спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета поочередно отделяются от российского "разгонника".Госкорпорация "Роскосмос" отвечает за выполнение программы "Союз" в Гвианском космическом центре" с российской стороны и координирует работы с отечественными предприятиями ракетно-космической отрасли, задействованными в программе. Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в данном проекте выступает компания "Главкосмос" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"), обеспечивая взаимодействие с Arianespace.
https://ru.sputnik.md/20220205/v-rossii-proveli-pervyy-v-2022-godu-pusk-rakety-soyuz-21a-48624390.html
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запуск, россия, ракета, спутники
Роскосмос запустил ракету "Союз-СТ-Б" с 34 спутниками на борту
23:02 10.02.2022 (обновлено: 23:19 10.02.2022) Подписаться на
Российская ракета "Союз" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома во Французской Гвиане.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с 34 британскими спутниками связи OneWeb успешно стартовала 10 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане.
"В четверг, 10 февраля 2022 года, в 21:09:37 по московскому времени совместные расчеты российских и европейских специалистов выполнили пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 космическими аппаратами OneWeb с Гвианского космического центра", – сообщает пресс-служба госкорпорации Роскосмос.
Трансляцию запуска вела компания Arianespace.
Данный старт стал уже тринадцатым в рамках совместной программы OneWeb.
Через девять минут после старта головной блок в составе разгонного блока и космических аппаратов в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. В течение 3,5 часа спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета поочередно отделяются от российского "разгонника".
Госкорпорация "Роскосмос" отвечает за выполнение программы "Союз" в Гвианском космическом центре" с российской стороны и координирует работы с отечественными предприятиями ракетно-космической отрасли, задействованными в программе. Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в данном проекте выступает компания "Главкосмос" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"), обеспечивая взаимодействие с Arianespace.