https://ru.sputnik.md/20220210/reforma-yustitsii-kandidatov-v-rukovodstvo-sudebnoy-sistemy-proverit-spetskomissiya-48769216.html

Реформа юстиции: кандидатов в руководство судебной системы проверит спецкомиссия

Реформа юстиции: кандидатов в руководство судебной системы проверит спецкомиссия

Неподкупность кандидатов в члены Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров будет оценивать специальная комиссия.

2022-02-10T13:36+0200

2022-02-10T13:36+0200

2022-02-10T13:39+0200

парламент

высший совет магистратуры

высший совет прокуроров

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Законопроект, предусматривающий оценку неподкупности кандидатов в члены Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП), на заседании в четверг депутаты одобрили во втором, окончательном чтении. Документ поддержали 63 законотворца от правящей партии “Действие и солидарность” (PAS). Оппозиция в знак протеста с этим законопроектом покинула заседание парламента.Документ предусматривает изменение механизма избрания на должности членов ВСМ и ВСП и их коллегий. Кандидаты на эти должности будут оцениваться специальной комиссией.В состав оценочной комиссии войдут шесть человек. Трое из них будут предложены "партнерами по развитию". Остальные – парламентом с соблюдением принципа пропорциональности между большинством и оппозицией.Комиссия будет оценивать неподкупность кандидатов на основе обширных исследований профессиональной деятельности, соблюдения этических норм, отсутствия сомнительных действий, вызывающих подозрения в коррупции.Оценочная комиссия также проанализирует активы кандидатов и их близких соратников, их биографию, а также доходы и расходы кандидатов.Следует отметить, что после принятия законопроект будет применяться в течение заранее определенного периода времени, до 31 декабря 2022 года.Отметим, депутаты Блока социалистов и коммунистов считают, что законопроект о создании комиссии противоречит рекомендациям Венецианской комиссии, не отражает широкий политический консенсус. В знак протеста с его рассмотрением в окончательном чтении депутаты БКС покинули заседание парламента.

https://ru.sputnik.md/20220119/kandidaty-v-chleny-vsm-i-vsp-proydut-proverku-na-nepodkupnost-48152634.html

https://ru.sputnik.md/20220210/oppozitsiya-v-znak-protesta-pokinula-zasedanie-parlamenta-moldovy-48766946.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

парламент, высший совет магистратуры, высший совет прокуроров, в молдове