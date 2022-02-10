https://ru.sputnik.md/20220210/rossia-vuz-uvelichenie-kvota-inostrannye-student-48768468.html

Российские вузы увеличили квоту для иностранных студентов

Российские вузы увеличили квоту для иностранных студентов

Квота увеличена на 2022 и 2023 учебный год. 10.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-10T14:32+0200

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россия

вуз

иностранные студенты

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В 2022 году квота для иностранных студентов в российских вузах будет увеличена до 23 тысяч мест, а в 2023 году составит уже 30 тысяч, передает РИА Новости."Количество мест, выделяемых иностранным гражданам для обучения по квоте правительства Российской Федерации, в 2022 году будет увеличено на 5 тысяч мест и составит 23 тысячи мест, а в 2023 году – 30 тысяч мест. В 2021 году годовая квота для иностранных студентов не превышала 18 тысяч мест", – говорится на сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.Пресс-служба ведомства уточняет, что Российский университет дружбы народов в этом году планирует принять не менее 4 тысяч иностранных студентов."Чаще всего обучением по квотам правительства РФ в РУДН интересуются студенты из Казахстана, Таджикистана, Киргизии. Из стран дальнего зарубежья больше всего заявок из Афганистана, Китая, Вьетнама, Сирии, Ирана, Ирака, Нигерии", – сказал ректор РУДН Олег Ястребов, слова которого приводит пресс-служба Минобрнауки.Как уточняет пресс-служба, ежегодно количество иностранных студентов увеличивается и в РЭУ имени Г. В. Плеханова, МГТУ имени М. Э. Баумана, Казанском федеральном университете и ряде других вузов.

https://ru.sputnik.md/20211130/studenty-iz-moldovy-uchastvuyut-v-mezhunarodnoy-parlamentskoy-shkole-sng-46832535.html

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вуз, иностранные студенты