https://ru.sputnik.md/20220210/rossiya-giperzvukovye-kinzhaly-pribaltika-48799371.html

Для чего Россия размещает гиперзвуковые "Кинжалы" в Прибалтике

Для чего Россия размещает гиперзвуковые "Кинжалы" в Прибалтике

Москва методично принуждает Вашингтон и Брюссель к миру на основе равной и неделимой безопасности.

2022-02-10T20:31+0200

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Москва методично принуждает Вашингтон и Брюссель к миру на основе равной и неделимой безопасности. Расширение военной инфраструктуры НАТО в Европе и недоговороспособность "партнеров" Россия компенсирует расширением зоны поражения высокоточными гиперзвуковыми ракетами и другими военно-техническими средствами.Россия транспарентно разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" дальностью 2000 км. Экипажи несут боевое дежурство на авиабазе Черняховск, в зоне поражения "Кинжалов" находятся все европейские страны НАТО – это весомый аргумент в пользу выполнения "партнерами" требований России по безопасности. Подлетное время обычной или ядерной боеголовки "Кинжала" от Калининграда до Лондона – 7 минут (1400 километров), до военной базы США Рамштайн в Германии – 5 минут (1050 километров).Разумеется, военные базы стран Балтии гораздо ближе. Существующие и перспективные системы ПВО-ПРО США и НАТО не способны перехватывать высокоточные гиперзвуковые ракеты России.На Западе понимают, что "Кинжалы" в Прибалтике – серьезная "угроза возмездия" мощностью в "десятки Хиросим", но правильных выводов пока не делают. На авиабазе Рамштайн замечены два американских самолета E-8C Joint Surveillance Attack Radar System, которые предназначены для наблюдения за движением наземной техники противника на больших территориях.Повышенная разведывательная активность ВВС США в Европе наверняка связана с российско-белорусскими маневрами "Союзная решимость – 2022". Ранее в Польшу начали прибывать американские десантники для "усиления" восточного фланга НАТО.Председатель Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр 6 – 9 февраля проинспектировал многонациональную боевую группу передового присутствия НАТО в Литве. На этом фоне литовский президент Гитанас Науседа предложил для "сдерживания" России разместить в своей стране американские войска на постоянной основе. Фактически речь идет о создании новой военной базы США в Литве, а не о 500 американских рейнджерах (как сейчас).Причина и следствиеРоссийский президент Владимир Путин сегодня напомнил Министерству иностранных дел РФ о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России. В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о формировании Россией "пояса добрососедства". И это не фигуры речи. В Москве не забывают, что армии западноевропейских соседей всегда приближались к границам России (а также Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии) с целью завоеваний. "Оборонительный" блок НАТО не скрывает своей антироссийской стратегии.Москва традиционно проводит миролюбивую внешнюю политику, никому не угрожает, не имеет территориальных претензий к соседям по планете. При этом безопасность российского народа – государственный приоритет номер один. Оперируя всеми дипломатическими, экономическими, военно-техническими средствами и опциями, Россия никому не позволит создавать военные угрозы в непосредственной близости от своих границ. Чем отвечают Вашингтон и Брюссель на мирные инициативы Москвы?Ростом присутствия боевых подразделений и вооружений Армии США в странах Восточной Европы. Антироссийской разведывательной деятельностью американских систем ПРО в Польше (Редзиково) и Румынии (Девеселу), возможностью использовать установки ПРО для запуска "Томагавков". В США допускают "осаду и физическую оккупацию" Калининградской области. Командующий американскими ВВС в Европе Джеффри Ли Харриган "засвечивает" план Пентагона по прорыву эшелонированной ПВО Калининграда.Адекватность политиков и стратегов коллективного Запада вызывает большие сомнения, но реальный рост военного потенциала Пентагона и НАТО вблизи российских границ неизбежно вызывает жесткую реакцию Москвы, которая вынуждена создавать асимметричные угрозы Вашингтону и Брюсселю в Европе и других регионах планеты.Заметим, в последние 30 лет РФ этого не делала, ситуативно реагируя лишь на беспредел "партнеров" – в Грузии (2008) и на Украине (2014). Лиха беда – начало, дальше России и ее союзникам (Китай выступил против расширения НАТО) будет легче, а коллективному Западу все труднее. Блок НАТО уже лихорадит нежелание отдельных членов вступать в конфронтацию с ядерной державой (Венгрия, Хорватия, отчасти Словакия)."Кинжал" между лопаток НАТОРазвернутый в Калининградской области гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" создан на базе тяжелого сверхзвукового истребителя МиГ-31БМ. Предназначен для нанесения высокоточных ударов по хорошо укрепленным наземным (центры принятия решений) и надводным целям (в диапазоне авианосец – фрегат), включая подвижные.Гиперзвуковая ракета с осколочно-фугасной (480 кг) или ядерной боеголовкой (мощностью от 5 до 50 килотонн) летит со скоростью 204 км/мин, активно маневрирует на пологой траектории, и способна гарантированно преодолеть любую систему ПВО-ПРО и уничтожить противника на максимальном удалении по разным данным от 2000 км до 3000 км.Российский "Кинжал" позволяет наносить неотразимые удары по целям в Европе, на Ближнем Востоке, в Тихом и Атлантическом океанах. Многофункциональные истребители Су-34, Су-57 и дальние ракетоносцы Ту-22М3, Ту-160 в перспективе способны расширить географию и спектр целей поражения.Кроме "Кинжалов", РФ с 2017 года располагает в Калининградской области оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и эшелонированной системой ПВО, которые не имеют аналогов в мире. Для нейтрализации ударного потенциала США и НАТО в регионе созданы так называемые зоны воспрещения доступа A2/AD. Будущее недоговороспособных "партнеров" омрачает также "настоящая головоломка" – российские тактические ядерные заряды.В гипотетическом ракетно-ядерном залпе РФ – более 1000 межконтинентальных баллистических ракет и сотни крылатых ракет большой дальности воздушного базирования. Боевые действия в любом из российских регионов – верх безрассудства для инициаторов. Впрочем, у коллективного Запада пока все еще есть достойный выбор и безопасное место в российском "поясе добрососедства".Для кардинального укрепления европейской и глобальной безопасности США и альянсу следует лишь выполнить законные требования РФ – убрать иностранные войска НАТО из Восточной Европы в географический ареал обитания 1997 года, и навсегда отказаться от расширения "оборонительного" альянса за счет постсоветского пространства. Иначе придется постоянно жить под прицелом гиперзвуковых ракет РФ, и надеяться только на чудо.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

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