https://ru.sputnik.md/20220210/rumynskiy-arkhiepiskop-vyskazalsya-o-putine-i-prichinakh-rusofobii-v-rumynii-48770621.html

Румынский архиепископ высказался о Путине и причинах русофобии в Румынии

Румынский архиепископ высказался о Путине и причинах русофобии в Румынии

Архиепископ Теодосий считает, что в Румынии пропаганда объединяет трагические события коммунистического строя и современную Россию.

2022-02-10T11:55+0200

2022-02-10T11:55+0200

2022-02-10T12:16+0200

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Руководитель Томисской архиепископии румынской православной церкви архиепископ Теодосий назвал президента России Владимира Путина одним из главных спонсоров православных святынь на горе Афон и в Иерусалиме, а также заявил, что в Румынии пропаганда объединяет трагические события коммунистического строя и современную Россию."Господин Путин, которого так часто вспоминают в эти дни и упоминают в негативном ключе, не так ужасен, каким его представляют", – заявил архиепископ в эфире одной из румынских радиостанций."Я говорил и продолжаю говорить без всякого страха и без стеснения: он самый главный ктитор на святой горе Афон и в Иерусалиме. В своей стране и Путин, и Медведев являются ктиторами. Я был на экскурсии в России, ходил по их стопам и удивлялся их жертве", – заявил священнослужитель.По словам архиепископа, в Румынии существует феномен русофобской и путинофобской пропаганды, который связывает Россию и все, что является русским, с трагической памятью о тоталитарном строе.Коммунизм как идеология, указывает Феодосий, не является русским изобретением.Этот нюанс, по словам Теодосия, подчеркивал и русский мыслитель, диссидент Александр Солженицын, который еще со времен холодной войны указывал, что демонизация России путем отождествления с коммунистическим режимом является не только доказательством бескультурья, но и представляет серьезную опасность.Антироссийская риторика и русофобия в РумынииРусофобия является одной из наиболее заметных черт официального дискурса Румынии за последние два десятилетия, что отражается в публичных выступлениях и официальных заявлениях, а также в мейнстримной прессе.Но русофобская пропаганда не помеха для развития пророссийских настроений, однако это препятствие для многих, кто хотел бы больше узнать о Румынии.Любовь к румынскому народу, к его свободе, к его христианским ценностям, к его юмору и его чувствам, во многом "неполиткорректным", но оправданным жизнью: вот настоящий противник русофобской пропаганды.Красивая румынско-русская историяИстория отношений между румынами и русскими – история комплексная, растянувшаяся на многие века, в ней были светлые и темные моменты. Как могло быть иначе?Темные пятна в отношениях между румынами и русскими заметны, по крайней мере, в официальной политике Румынии, они играют свою определяющую роль в отношениях между двумя государствами. Румынская политика на восточном направлении просто отмечена ложной исторической памятью о недружелюбии между русскими и румынами.Конечно, все гораздо сложнее, и в любой момент можно очень объективно и аргументированно написать историю румынско-российской дружбы на протяжении всей истории. Можно вспомнить положительное влияние России в новейшей истории Румынии. Все, что нужно историкам, это иметь волю оценить политкорректность официального дискурса румынского государства в последние годы: по своей сути, русофобского.Румыния в последние десятилетия предпочла почти полностью забыть о великой личности Димитрия Кантемира, ученого молдавского князя, османского композитора и русского ученого. Также забыт его сын, великий русский поэт Антиох Кантемир.Забыта и память Николае Милеску Спэтару, ученого боярина, переводчика Ветхого Завета, ставшего послом Российской Империи при дворе китайских императоров.У нас были и петиции о переименовании улицы Киселева, потому речь идет о русском по национальности. Конечно, это русский граф Павел Киселев, которому румынские княжества обязаны первой Конституцией.Мы видели позорные протесты против присутствия российского посла у мавзолея в Марашештах в ознаменование 100-летия битвы. Это потому, что было забыто, что в Марашештах вместе с храбрыми румынскими солдатами, проливавшими свою кровь, были храбрые русские солдаты.Мы также забываем, что французский язык, которым мы гордимся, – это тоже русское влияние. Русские офицеры и консулы принесли во дворцы Ясс и Бухареста не только язык, но и великую французскую культуру и литературу, пробуждая в душах восточных бояр страсть к Парижу и Франции.Русофобия как политический предлогРусофобия также стала предлогом для попыток воспрепятствовать любым формам альтернативной информации. То, что не соответствует официальному нарративу, очень быстро и легко получает ярлык "российской пропаганды".И поэтому вся оппозиция прогрессивным идеологиям, продвигаемым западными правительствами, считается "российской пропагандой". Любой евроскептический и суверенный дискурс считается "российской пропагандой". Любой пацифистский дискурс, осуждающий агрессивную политику НАТО и США, осуждается как "российская пропаганда".Простая критика, стремление называть вещи своими именами, не соответствующие официальной линии, осуждаются как пророссийские действия. Для все более интеллектуально ослабевающего и антинационального политического класса русофобия, похоже, стала заменой патриотизма.Причина этого проста. Поклонение нынешним "стратегическим партнерам", тот факт, что Румыния все больше становится приложением региональных интересов некоторых великих держав в Черноморском регионе. Тот факт, что ресурсы страны отдаются без переговоров и что борьба с коррупцией ликвидировала Румынию более эффективно, чем "классовая борьба" в 1950-х годах, нужно было как-то оправдать.Точно так же нужно было объяснить и защитить революцию безнравственности, которая, кажется, опрокидывает румынское общество. Лучшей защитой от этого было сослаться на предполагаемую "российскую альтернативу", которую пытаются представить еще более пугающей.

https://ru.sputnik.md/20220204/nato-naraschivaet-svoe-prisutstvie-v-rumynii-48554705.html

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Богдан Дука https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1e/47644807_535:0:2583:2048_100x100_80_0_0_8788c4e7af3796fb92b8a6c0297f4d64.jpg

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