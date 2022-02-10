https://ru.sputnik.md/20220210/senat-ssha-sanktsiy-protiv-rossii-48798638.html
В Сенате США рассмотрение проекта новых санкций против России зашло в тупик
В Сенате США рассмотрение проекта новых санкций против России зашло в тупик
Глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик
2022-02-10T19:58+0200
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес, автор так называемой "матери всех санкций" против России, заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик, сообщает РИА Новости.Он также отметил, что разногласия среди конгрессменов вызвали "вторичные санкции в отношении банка и "Северного потока – 2". Менендес сообщил, что конгрессмены "рассматривают другие возможности".Законопроект, предполагающий введение санкций в отношении российского руководства в случае эскалации кризиса на Украине, был внесен группой демократов во главе с Менендесом. Санкции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток – 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.В среду сообщалось, что конгрессу США не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины до ухода на каникулы, которые завершатся 28 февраля.
https://ru.sputnik.md/20220210/demonizatsiya-putina-obernulas-protiv-zapada-48769766.html
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В Сенате США рассмотрение проекта новых санкций против России зашло в тупик
19:58 10.02.2022 (обновлено: 20:20 10.02.2022) Подписаться на
Американский сенатор Менендес заявил о "тупике" в рассмотрении санкций против России.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik.
Глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес, автор так называемой "матери всех санкций" против России, заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик, сообщает РИА Новости
.
"Думаю, мы зашли в тупик", – сказал сенатор корреспонденту CNN в ответ на вопрос о ходе рассмотрения законопроекта.
Он также отметил, что разногласия среди конгрессменов вызвали "вторичные санкции в отношении банка и "Северного потока – 2". Менендес сообщил, что конгрессмены "рассматривают другие возможности".
Законопроект, предполагающий введение санкций в отношении российского руководства в случае эскалации кризиса на Украине, был внесен группой демократов во главе с Менендесом. Санкции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток – 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.
В среду сообщалось, что конгрессу США не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины до ухода на каникулы, которые завершатся 28 февраля.