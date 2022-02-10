https://ru.sputnik.md/20220210/senat-ssha-sanktsiy-protiv-rossii-48798638.html

В Сенате США рассмотрение проекта новых санкций против России зашло в тупик

В Сенате США рассмотрение проекта новых санкций против России зашло в тупик

Глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик

2022-02-10T19:58+0200

2022-02-10T19:58+0200

2022-02-10T20:20+0200

политика

в мире

сша

сенат сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3022/94/30229406_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_3bf4e2204338783715e26be9e0e0ae1f.jpg

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес, автор так называемой "матери всех санкций" против России, заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик, сообщает РИА Новости.Он также отметил, что разногласия среди конгрессменов вызвали "вторичные санкции в отношении банка и "Северного потока – 2". Менендес сообщил, что конгрессмены "рассматривают другие возможности".Законопроект, предполагающий введение санкций в отношении российского руководства в случае эскалации кризиса на Украине, был внесен группой демократов во главе с Менендесом. Санкции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток – 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.В среду сообщалось, что конгрессу США не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины до ухода на каникулы, которые завершатся 28 февраля.

https://ru.sputnik.md/20220210/demonizatsiya-putina-obernulas-protiv-zapada-48769766.html

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сша, сенат сша