https://ru.sputnik.md/20220210/shokiruyuschiy-prognoz-mart-benzin-32-leya-dizel-30-48783911.html

Шокирующий прогноз: к марту бензин будет стоить 32 лея, дизель – 30

Шокирующий прогноз: к марту бензин будет стоить 32 лея, дизель – 30

С начала этого года бензин 95 и дизтопливо подорожали более чем на 2 лея за литр.

2022-02-10T15:47+0200

2022-02-10T15:47+0200

2022-02-10T16:09+0200

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Эксперты в области энергетики считают, что рост цен на топливо с начала этого года является следствием не только того, что происходит на международных рынках, но и действий молдавского правительства, превысившего акцизные сборы.Эксперт в области энергетики Серджиу Унгуряну исходит из еще более мрачных прогнозов. По его словам, к марту цена бензина может достичь 32 леев, а цена дизеля может перешагнуть психологический порог в 30 леев."Есть и международная ситуация, но тут есть и вклад правительства. Рост цен на топливо в январе связан с повышением акцизов. Молдова изменила способ накопления денег в бюджете, увеличились акцизы. В то же время необходимо контролировать доходы нефтяных компаний. Есть картельные соглашения, но я не видел никаких отчетов, подтверждающих это. Вероятно, до марта цена достигнет 30-32 леев на бензин и 30 леев на дизельное топливо", – говорит Унгуряну.Эксперт также отмечает, что власти должны продумать конкретный план поддержки и вмешательства в ситуацию, так как люди не смогут покупать по таким ценам. Унгуряну считает, что стоимость поездок на дальние расстояния в таком случае вырастет как минимум на 30 процентов.Ранее НАРЭ сообщало в пресс-релизе, что на уровень цен на нефтепродукты по-прежнему сильно влияет рост котировок на международных фондовых биржах."Только за последние 10 дней цены Platts на основные нефтепродукты выросли более чем на 50 долларов за тонну, до 890 долларов за тонну бензина и 825 долларов за тонну дизельного топлива. На сессиях предыдущей недели цена на нефть марки Brent преодолела порог в 93 доллара за баррель, последний раз значение было зафиксировано в октябре 2014 года", — говорится в сообщении НАРЭ.Национальное агентство по регулированию в энергетике заверяет потребителей, что действующий механизм ценообразования на стандартные нефтепродукты обеспечивает справедливые, прозрачные и легко проверяемые цены. Они точно отражают события на международном рынке и исключают возможность вмешательства нефтяных компаний в процесс ценообразования путем необоснованного повышения.Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на пятницу, 11 февраля.Так, цена на 95-й бензин повысится на восемь банов, до 23,74 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на шесть банов, до 20,66 лея за литр.

https://ru.sputnik.md/20220128/nare-obyasnilo-postoyannyy-rost-tsen-na-toplivo-48399050.html

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2022

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