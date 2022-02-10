https://ru.sputnik.md/20220210/smertelnoe-dtp-kishineve-na-prospekte-avtomobil-sbil-peshekhoda-48764444.html

Смертельное ДТП в Кишиневе: на центральном проспекте автомобиль сбил пешехода

Смертельное ДТП в Кишиневе: на центральном проспекте автомобиль сбил пешехода

Трагическое ДТП произошло поздно вечером в среду на проспекте Негруцци в Кишиневе.

2022-02-10T09:29+0200

2022-02-10T09:29+0200

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кишинев

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Дорожная авария со смертельным исходом произошла поздно вечером в среду на проспекте Константина Негруцци в Кишиневе. По информации полиции, автомобиль насмерть сбил пешехода.Сообщение о ДТП поступило в полицию в 21.14, прибыв на место, правоохранители установили, что под колесами автомобиля погиб 65-летний мужчина. Он переходил проспект в неположенном месте и был сбит машиной, которой управлял 27-летний водитель.Получив травмы, несовместимые с жизнью, пешеход погиб на месте.Полиция открыла уголовное дело, органам правопорядка предстоит установить все обстоятельства ДТП.

https://ru.sputnik.md/20220129/dtp-moldova-2021-statistika-48418413.html

кишинев

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2022

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Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

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дтп, в молдове, кишинев