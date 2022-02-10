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В ЛДПР рассказали о состоянии госпитализированного с "омикроном" Жириновского
В ЛДПР рассказали о состоянии госпитализированного с "омикроном" Жириновского
Жириновский находится в Центральной клинической больнице со 2 февраля с диагнозом COVID "омикрон"
2022-02-10T14:04+0200
2022-02-10T14:04+0200
россия
владимир жириновский
госпитализация
состояние
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Госпитализированный со штаммом коронавируса "омикрон" лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя нормально, передает РИА Новости. В пресс-службе партии сообщили, что Жириновский работает с документами и дает поручения."Чувствует себя нормально, работает с документами и дает поручения", – сказали в пресс-службе.Также известно о том, что лечение политика проводится в плановом режиме, все под контролем врачей."Лечение плановое. Все под контролем врачей", – сказал депутат Госдумы от партии Дмитрий Свищев.Жириновский находится в Центральной клинической больнице со 2 февраля с диагнозом COVID "омикрон", сейчас он в стабильном состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщили ранее в пресс-службе Минздрава РФ.
https://ru.sputnik.md/20211119/pevitsa-marina-khlebnikova-gospitalizirovana-s-ozhogami-20-tela-46560498.html
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владимир жириновский, госпитализация, состояние

В ЛДПР рассказали о состоянии госпитализированного с "омикроном" Жириновского

14:04 10.02.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный отчет в Госдуме РФ о работе правительства за 2019 год
Официальный отчет в Госдуме РФ о работе правительства за 2019 год - Sputnik Молдова, 1920, 10.02.2022
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Лидер ЛДПР уже несколько дней находится в больнице.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Госпитализированный со штаммом коронавируса "омикрон" лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя нормально, передает РИА Новости. В пресс-службе партии сообщили, что Жириновский работает с документами и дает поручения.

"Чувствует себя нормально, работает с документами и дает поручения", – сказали в пресс-службе.
Также известно о том, что лечение политика проводится в плановом режиме, все под контролем врачей.
"Лечение плановое. Все под контролем врачей", – сказал депутат Госдумы от партии Дмитрий Свищев.
Жириновский находится в Центральной клинической больнице со 2 февраля с диагнозом COVID "омикрон", сейчас он в стабильном состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщили ранее в пресс-службе Минздрава РФ.
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