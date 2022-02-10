https://ru.sputnik.md/20220210/sostoyanie-gospitalizirovan-omikron-zhirinovskii-48771519.html

В ЛДПР рассказали о состоянии госпитализированного с "омикроном" Жириновского

В ЛДПР рассказали о состоянии госпитализированного с "омикроном" Жириновского

Жириновский находится в Центральной клинической больнице со 2 февраля с диагнозом COVID "омикрон"

2022-02-10T14:04+0200

2022-02-10T14:04+0200

2022-02-10T14:04+0200

россия

владимир жириновский

госпитализация

состояние

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Госпитализированный со штаммом коронавируса "омикрон" лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя нормально, передает РИА Новости. В пресс-службе партии сообщили, что Жириновский работает с документами и дает поручения."Чувствует себя нормально, работает с документами и дает поручения", – сказали в пресс-службе.Также известно о том, что лечение политика проводится в плановом режиме, все под контролем врачей."Лечение плановое. Все под контролем врачей", – сказал депутат Госдумы от партии Дмитрий Свищев.Жириновский находится в Центральной клинической больнице со 2 февраля с диагнозом COVID "омикрон", сейчас он в стабильном состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщили ранее в пресс-службе Минздрава РФ.

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владимир жириновский, госпитализация, состояние