https://ru.sputnik.md/20220210/spiker-parlamenta-igor-grosu-kritikuet-gazprom-48745069.html
Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром"
Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром"
Эксперт рассмотрел заявления властей и отметил, что вопрос поставок газа не должен перетекать в политическую плоскость.
2022-02-10T09:00+0200
2022-02-10T09:00+0200
2022-02-10T09:00+0200
радио
природный газ
поставки
молдова
контракт
продление
тарифы на газ
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/09/48746764_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e2a66b61c85b0f9921bf2cb2cb736d7.jpg
Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром"
Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром"
Председатель парламента Игорь Гросу считает, что у "Газпрома", основного поставщика природного газа в Республику Молдова, "особое отношение" к действующему правительству.В частности, по мнению спикера, учреждение изменило свое преференциальное отношение к молдавской стороне. Хотя представители предприятия "Газпром" не раз заявляли о том, что никакого политического подтекста в продлении контракта не существует.Почему спикер выступил с критикой в адрес российского поставщика природного газа? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Роман Киркэ.Эксперт подчеркнул, что политическое похолодание на межправительственном уровне чувствуется именно вследствие таких деклараций. Киркэ уверен, несмотря на политическую составляющую в этих переговорах по поставкам газа не следует забывать о технической части, экономических деталях, которые бы обеспечили прагматичный подход в двусторонних отношениях."Занятие же политическими декларациями ни к чему хорошему молдавскую власть не приведет, поскольку отношения по вине Кишинева и так были испорчены", - сказал эксперт.По мнению экономиста, правительство и председатель парламента должны выступать с более приземленными заявлениями в вопросах поставок российского газа в республику, поскольку только так можно будет найти хорошие технические решения для продления газового контракта.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/09/48746764_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bfa9b2fd7b0d103118a46f21629beec4.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
природный газ, поставки, молдова, контракт, продление, тарифы на газ, аудио, в молдове
Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром"
Подписаться на
Экономический эксперт рассмотрел заявления представителей власти и дал рекомендации о том, как вопрос поставок газа в страну не должен перетекать в политическую плоскость.
Председатель парламента Игорь Гросу считает, что у "Газпрома", основного поставщика природного газа в Республику Молдова, "особое отношение" к действующему правительству.
В частности, по мнению спикера, учреждение изменило свое преференциальное отношение к молдавской стороне. Хотя представители предприятия "Газпром" не раз заявляли о том, что никакого политического подтекста в продлении контракта не существует.
Почему спикер выступил с критикой в адрес российского поставщика природного газа? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дал экономический эксперт Роман Киркэ.
"Следует отметить, что смена тона правительства Молдовы и российского поставщика газа произошла после прихода к власти новой мажоритарной партии. По моему мнению, эта партия сделала много антироссийских заявлений, абсолютно ненужных в процессе прихода к власти", - сказал собеседник.
Эксперт подчеркнул, что политическое похолодание на межправительственном уровне чувствуется именно вследствие таких деклараций. Киркэ уверен, несмотря на политическую составляющую в этих переговорах по поставкам газа не следует забывать о технической части, экономических деталях, которые бы обеспечили прагматичный подход в двусторонних отношениях.
"Занятие же политическими декларациями ни к чему хорошему молдавскую власть не приведет, поскольку отношения по вине Кишинева и так были испорчены", - сказал эксперт.
По мнению экономиста, правительство и председатель парламента должны выступать с более приземленными заявлениями в вопросах поставок российского газа в республику, поскольку только так можно будет найти хорошие технические решения для продления газового контракта.