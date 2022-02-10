https://ru.sputnik.md/20220210/spiker-parlamenta-igor-grosu-kritikuet-gazprom-48745069.html

Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром"

Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром"

Эксперт рассмотрел заявления властей и отметил, что вопрос поставок газа не должен перетекать в политическую плоскость.

2022-02-10T09:00+0200

2022-02-10T09:00+0200

2022-02-10T09:00+0200

радио

природный газ

поставки

молдова

контракт

продление

тарифы на газ

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/09/48746764_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e2a66b61c85b0f9921bf2cb2cb736d7.jpg

Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром" Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром"

Председатель парламента Игорь Гросу считает, что у "Газпрома", основного поставщика природного газа в Республику Молдова, "особое отношение" к действующему правительству.В частности, по мнению спикера, учреждение изменило свое преференциальное отношение к молдавской стороне. Хотя представители предприятия "Газпром" не раз заявляли о том, что никакого политического подтекста в продлении контракта не существует.Почему спикер выступил с критикой в адрес российского поставщика природного газа? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Роман Киркэ.Эксперт подчеркнул, что политическое похолодание на межправительственном уровне чувствуется именно вследствие таких деклараций. Киркэ уверен, несмотря на политическую составляющую в этих переговорах по поставкам газа не следует забывать о технической части, экономических деталях, которые бы обеспечили прагматичный подход в двусторонних отношениях."Занятие же политическими декларациями ни к чему хорошему молдавскую власть не приведет, поскольку отношения по вине Кишинева и так были испорчены", - сказал эксперт.По мнению экономиста, правительство и председатель парламента должны выступать с более приземленными заявлениями в вопросах поставок российского газа в республику, поскольку только так можно будет найти хорошие технические решения для продления газового контракта.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

природный газ, поставки, молдова, контракт, продление, тарифы на газ, аудио, в молдове