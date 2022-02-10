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Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром"
Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром"
Эксперт рассмотрел заявления властей и отметил, что вопрос поставок газа не должен перетекать в политическую плоскость.
2022-02-10T09:00+0200
2022-02-10T09:00+0200
радио
природный газ
поставки
молдова
контракт
продление
тарифы на газ
в молдове
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Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром"
Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром"
Председатель парламента Игорь Гросу считает, что у "Газпрома", основного поставщика природного газа в Республику Молдова, "особое отношение" к действующему правительству.В частности, по мнению спикера, учреждение изменило свое преференциальное отношение к молдавской стороне. Хотя представители предприятия "Газпром" не раз заявляли о том, что никакого политического подтекста в продлении контракта не существует.Почему спикер выступил с критикой в адрес российского поставщика природного газа? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Роман Киркэ.Эксперт подчеркнул, что политическое похолодание на межправительственном уровне чувствуется именно вследствие таких деклараций. Киркэ уверен, несмотря на политическую составляющую в этих переговорах по поставкам газа не следует забывать о технической части, экономических деталях, которые бы обеспечили прагматичный подход в двусторонних отношениях."Занятие же политическими декларациями ни к чему хорошему молдавскую власть не приведет, поскольку отношения по вине Кишинева и так были испорчены", - сказал эксперт.По мнению экономиста, правительство и председатель парламента должны выступать с более приземленными заявлениями в вопросах поставок российского газа в республику, поскольку только так можно будет найти хорошие технические решения для продления газового контракта.
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Андрей Петрик
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природный газ, поставки, молдова, контракт, продление, тарифы на газ, аудио, в молдове

Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром"

09:00 10.02.2022
Радио
Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром"
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Экономический эксперт рассмотрел заявления представителей власти и дал рекомендации о том, как вопрос поставок газа в страну не должен перетекать в политическую плоскость.
Председатель парламента Игорь Гросу считает, что у "Газпрома", основного поставщика природного газа в Республику Молдова, "особое отношение" к действующему правительству.
В частности, по мнению спикера, учреждение изменило свое преференциальное отношение к молдавской стороне. Хотя представители предприятия "Газпром" не раз заявляли о том, что никакого политического подтекста в продлении контракта не существует.
Почему спикер выступил с критикой в адрес российского поставщика природного газа? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Роман Киркэ.

"Следует отметить, что смена тона правительства Молдовы и российского поставщика газа произошла после прихода к власти новой мажоритарной партии. По моему мнению, эта партия сделала много антироссийских заявлений, абсолютно ненужных в процессе прихода к власти", - сказал собеседник.

Эксперт подчеркнул, что политическое похолодание на межправительственном уровне чувствуется именно вследствие таких деклараций. Киркэ уверен, несмотря на политическую составляющую в этих переговорах по поставкам газа не следует забывать о технической части, экономических деталях, которые бы обеспечили прагматичный подход в двусторонних отношениях.
"Занятие же политическими декларациями ни к чему хорошему молдавскую власть не приведет, поскольку отношения по вине Кишинева и так были испорчены", - сказал эксперт.
По мнению экономиста, правительство и председатель парламента должны выступать с более приземленными заявлениями в вопросах поставок российского газа в республику, поскольку только так можно будет найти хорошие технические решения для продления газового контракта.
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