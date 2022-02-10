https://ru.sputnik.md/20220210/spynu-mart-tarif-gaz-48800285.html

Спыну заявил, что в марте тариф на газ может снизиться

Спыну заявил, что в марте тариф на газ может снизиться

Вице-премьер допустил понижение тарифа на газ в Молдове, хотя ранее глава "Молдовагаза" объяснил, почему этого не произойдет.

2022-02-10T21:47+0200

2022-02-10T21:47+0200

2022-02-10T21:47+0200

общество

газ

константин спыну

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. В марте счета за газ для потребителей могут уменьшиться, поскольку в феврале мировые цены на газ упали почти на 100 долларов. Об этом заявил вице-премьер Андрей Спыну в радиоэфире.Он повторил, что повышение тарифа на газ для конечных потребителей связано не с особенностями соглашения с "Газпромом", заключенного нынешним правительством, а с быстрым ростом цен на газ на мировом рынке.Спыну также заявил, что направит письмо главе "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой обсудить ряд вопросов, в том числе тему аудита по долгам "Молдовагаза".Слова вице-премьера противоречат высказываниям главы "Молдовагаза" Вадима Чебана. Напомним, ранее Чебан сообщил, что хотя в феврале газ для Молдовы станет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ уменьшать не будут.Глава "Молдовагаза" отметил, что до 20 февраля необходимо оплатить "Газпрому" более 100 миллионов долларов.

https://ru.sputnik.md/20220209/spynu-moldovagaz-zaplatit-za-postavki-gaza-gazpromu-do-20-fevralya-48749959.html

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газ, константин спыну, молдовагаз, газпром