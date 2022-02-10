https://ru.sputnik.md/20220210/spynu-mart-tarif-gaz-48800285.html
Спыну заявил, что в марте тариф на газ может снизиться
Спыну заявил, что в марте тариф на газ может снизиться
Вице-премьер допустил понижение тарифа на газ в Молдове, хотя ранее глава "Молдовагаза" объяснил, почему этого не произойдет.
2022-02-10T21:47+0200
2022-02-10T21:47+0200
2022-02-10T21:47+0200
общество
газ
константин спыну
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. В марте счета за газ для потребителей могут уменьшиться, поскольку в феврале мировые цены на газ упали почти на 100 долларов. Об этом заявил вице-премьер Андрей Спыну в радиоэфире.Он повторил, что повышение тарифа на газ для конечных потребителей связано не с особенностями соглашения с "Газпромом", заключенного нынешним правительством, а с быстрым ростом цен на газ на мировом рынке.Спыну также заявил, что направит письмо главе "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой обсудить ряд вопросов, в том числе тему аудита по долгам "Молдовагаза".Слова вице-премьера противоречат высказываниям главы "Молдовагаза" Вадима Чебана. Напомним, ранее Чебан сообщил, что хотя в феврале газ для Молдовы станет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ уменьшать не будут.Глава "Молдовагаза" отметил, что до 20 февраля необходимо оплатить "Газпрому" более 100 миллионов долларов.
https://ru.sputnik.md/20220209/spynu-moldovagaz-zaplatit-za-postavki-gaza-gazpromu-do-20-fevralya-48749959.html
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газ, константин спыну, молдовагаз, газпром
Спыну заявил, что в марте тариф на газ может снизиться
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Вице-премьер допустил понижение тарифа на газ в Молдове, хотя ранее глава "Молдовагаза" объяснил, почему этого не произойдет.
КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. В марте счета за газ для потребителей могут уменьшиться, поскольку в феврале мировые цены на газ упали почти на 100 долларов. Об этом заявил вице-премьер Андрей Спыну в радиоэфире.
Он повторил, что повышение тарифа на газ для конечных потребителей связано не с особенностями соглашения с "Газпромом", заключенного нынешним правительством, а с быстрым ростом цен на газ на мировом рынке.
Спыну также заявил, что направит письмо главе "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой обсудить ряд вопросов, в том числе тему аудита по долгам "Молдовагаза".
Слова вице-премьера противоречат высказываниям главы "Молдовагаза" Вадима Чебана. Напомним, ранее Чебан сообщил
, что хотя в феврале газ для Молдовы станет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ уменьшать не будут.
"В методологии НАРЭ есть такое понятие, как среднегодовой тариф, основанный на наших прогнозах. Сейчас это 620 долларов. При этом никто не отменил так называемые финансовые отклонения", — сказал он в телеэфире.
Глава "Молдовагаза" отметил, что до 20 февраля необходимо оплатить "Газпрому" более 100 миллионов долларов.