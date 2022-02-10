https://ru.sputnik.md/20220210/statistika-covid-v-moldove-29-pogibshikh-i-bolee-200-v-tyazhelom-sostoyanii-48745680.html

Статистика COVID в Молдове: 29 погибших и более 200 – в тяжелом состоянии

Статистика COVID в Молдове: 29 погибших и более 200 – в тяжелом состоянии

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом, 29 погибших и более 200 - в тяжелом состоянии.

2022-02-10T09:36+0200

2022-02-10T09:36+0200

2022-02-10T10:58+0200

коронавирус

в молдове

статистика

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтвержден 2 871 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.В том числе зарегистрировано 15 случаев "импорта" инфекции: по два из России, Украины, Венгрии, Великобритании и Румынии, по одному из Израиля, Чехии, Швейцарии и Франции.За минувшие сутки проведено 13 330 тестов, в том числе 9 504 быстрых.Общее число случаев заражения в стране достигло 477 419.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 165 случаев инфицирования: 55 – у врачей, 72 – у медсестер, 38 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 3 030 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 228 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 37 человек).В то же время за сутки выздоровел 4 931 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 423 937.Минздрав сообщает о 29 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 866.

https://ru.sputnik.md/20220208/altshteyn-stoit-li-nadeyatsya-na-kollektivnyy-immunitet-48658414.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

в молдове, статистика