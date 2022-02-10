https://ru.sputnik.md/20220210/statistika-covid-v-moldove-29-pogibshikh-i-bolee-200-v-tyazhelom-sostoyanii-48745680.html
Статистика COVID в Молдове: 29 погибших и более 200 – в тяжелом состоянии
Статистика COVID в Молдове: 29 погибших и более 200 – в тяжелом состоянии
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом, 29 погибших и более 200 - в тяжелом состоянии.
2022-02-10T09:36+0200
2022-02-10T09:36+0200
2022-02-10T10:58+0200
коронавирус
в молдове
статистика
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтвержден 2 871 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.В том числе зарегистрировано 15 случаев "импорта" инфекции: по два из России, Украины, Венгрии, Великобритании и Румынии, по одному из Израиля, Чехии, Швейцарии и Франции.За минувшие сутки проведено 13 330 тестов, в том числе 9 504 быстрых.Общее число случаев заражения в стране достигло 477 419.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 165 случаев инфицирования: 55 – у врачей, 72 – у медсестер, 38 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 3 030 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 228 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 37 человек).В то же время за сутки выздоровел 4 931 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 423 937.Минздрав сообщает о 29 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 866.
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в молдове, статистика
Статистика COVID в Молдове: 29 погибших и более 200 – в тяжелом состоянии
09:36 10.02.2022 (обновлено: 10:58 10.02.2022) Подписаться на
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтвержден 2 871 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.
В том числе зарегистрировано 15 случаев "импорта" инфекции: по два из России, Украины, Венгрии, Великобритании и Румынии, по одному из Израиля, Чехии, Швейцарии и Франции.
За минувшие сутки проведено 13 330 тестов, в том числе 9 504 быстрых.
Общее число случаев заражения в стране достигло 477 419.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 165 случаев инфицирования: 55 – у врачей, 72 – у медсестер, 38 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 3 030 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 228 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 37 человек).
В то же время за сутки выздоровел 4 931 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 423 937.
Минздрав сообщает о 29 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 866.