https://ru.sputnik.md/20220210/sud-eks-deputaty-izolyator-30-sutok-48799851.html
Суд оставил экс-депутатов в изоляторе на 30 суток
Суд оставил экс-депутатов в изоляторе на 30 суток
Экс-депутаты парламента Серджиу Сырбу, Владимир Витюк и Артур Решетников проведут в следственном изоляторе 30 суток.
2022-02-10T20:54+0200
2022-02-10T20:54+0200
2022-02-10T20:54+0200
общество
суд
депутаты
коррупция
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Бывший депутат парламента Серджиу Сырбу, который был задержан правоохранительными органами и подозревается в незаконном обогащении, проведет в следственном изоляторе 30 суток.Судьи Апелляционной палаты Кишинева оставили в силе решение суда первой инстанции, согласно которому Сырбу был заключен под стражу и помещен в следственный изолятор Национального антикоррупционного центра.Аналогичное решение было принято судьями Апелляционной палаты по делу бывших парламентариев Владимира Витюка и Артура Решетникова, которых также подозревают в незаконном обогащении.Экс-депутата Виолетту Иванову суд перевел под домашний арест на 20 суток, изменив меру пресечения, ранее вынесенную судом сектора Чеканы. Ранее Ивановой разрешили присутствовать на похоронах матери.
https://ru.sputnik.md/20220204/sirbu-sude-gotov-sest-tyurmu-no-ot-imuschestva-ne-otkazhus-48598414.html
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суд, депутаты, коррупция, в молдове, молдова
Суд оставил экс-депутатов в изоляторе на 30 суток
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Судьи оставили в силе решение о мере пресечения для задержанных на ранее бывших парламентариев.
КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Бывший депутат парламента Серджиу Сырбу, который был задержан правоохранительными органами и подозревается в незаконном обогащении, проведет в следственном изоляторе 30 суток.
Судьи Апелляционной палаты Кишинева оставили в силе решение суда первой инстанции, согласно которому Сырбу был заключен под стражу и помещен в следственный изолятор Национального антикоррупционного центра.
Аналогичное решение было принято судьями Апелляционной палаты по делу бывших парламентариев Владимира Витюка и Артура Решетникова, которых также подозревают в незаконном обогащении.
Экс-депутата Виолетту Иванову суд перевел под домашний арест на 20 суток, изменив меру пресечения, ранее вынесенную судом сектора Чеканы. Ранее Ивановой разрешили присутствовать на похоронах матери.