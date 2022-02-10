Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220210/sud-eks-deputaty-izolyator-30-sutok-48799851.html
Суд оставил экс-депутатов в изоляторе на 30 суток
Суд оставил экс-депутатов в изоляторе на 30 суток
Экс-депутаты парламента Серджиу Сырбу, Владимир Витюк и Артур Решетников проведут в следственном изоляторе 30 суток.
2022-02-10T20:54+0200
2022-02-10T20:54+0200
общество
суд
депутаты
коррупция
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3016/55/30165574_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_ba4e6882309cbfb99bd36a956df71436.jpg
КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Бывший депутат парламента Серджиу Сырбу, который был задержан правоохранительными органами и подозревается в незаконном обогащении, проведет в следственном изоляторе 30 суток.Судьи Апелляционной палаты Кишинева оставили в силе решение суда первой инстанции, согласно которому Сырбу был заключен под стражу и помещен в следственный изолятор Национального антикоррупционного центра.Аналогичное решение было принято судьями Апелляционной палаты по делу бывших парламентариев Владимира Витюка и Артура Решетникова, которых также подозревают в незаконном обогащении.Экс-депутата Виолетту Иванову суд перевел под домашний арест на 20 суток, изменив меру пресечения, ранее вынесенную судом сектора Чеканы. Ранее Ивановой разрешили присутствовать на похоронах матери.
https://ru.sputnik.md/20220204/sirbu-sude-gotov-sest-tyurmu-no-ot-imuschestva-ne-otkazhus-48598414.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3016/55/30165574_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_41734f75d6b79cb9cee791f8b2d6902d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
суд, депутаты, коррупция, в молдове, молдова

Суд оставил экс-депутатов в изоляторе на 30 суток

20:54 10.02.2022
© AP Photo / Charlie NeibergallМолоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Charlie Neibergall
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Судьи оставили в силе решение о мере пресечения для задержанных на ранее бывших парламентариев.
КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Бывший депутат парламента Серджиу Сырбу, который был задержан правоохранительными органами и подозревается в незаконном обогащении, проведет в следственном изоляторе 30 суток.
Судьи Апелляционной палаты Кишинева оставили в силе решение суда первой инстанции, согласно которому Сырбу был заключен под стражу и помещен в следственный изолятор Национального антикоррупционного центра.
Аналогичное решение было принято судьями Апелляционной палаты по делу бывших парламентариев Владимира Витюка и Артура Решетникова, которых также подозревают в незаконном обогащении.
Экс-депутата Виолетту Иванову суд перевел под домашний арест на 20 суток, изменив меру пресечения, ранее вынесенную судом сектора Чеканы. Ранее Ивановой разрешили присутствовать на похоронах матери.
Сергей Сырбу - Sputnik Молдова, 1920, 04.02.2022
Общество
Сырбу в суде: готов сесть в тюрьму, но от имущества не откажусь - видео
4 февраля, 14:49
Виолетту Иванову перевели под домашний арест>>>
Громкие задержания и аресты, рост цен и протесты: итоги недели в Молдове>>>
Все пять экс-депутатов - под арестом: кому сколько дали>>>
Задержанный экс-депутат: сожалею, что голосовал за Санду>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала