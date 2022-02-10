https://ru.sputnik.md/20220210/taktika-otvlecheniya-naseleniya--rabotaet-li-ona-v-moldove-48752291.html

Тактика отвлечения населения – работает ли она в Молдове

Тактика отвлечения населения – работает ли она в Молдове

Тактика отвлечения населения - работает ли она в Молдове

2022-02-10T08:30+0200

2022-02-10T08:30+0200

2022-02-10T08:30+0200

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Результаты опроса, представленного во вторник IDIS Viitorul, говорят о снижении рейтинга власти, партии PAS и президента. Впрочем, у оппозиции рейтинг тоже "не фонтан". Население разочаровывается во всех политиках или в политике вообще? Может ли партия власти удержать свой рейтинг? А также – работает ли в Молдове тактика "отвлечения" граждан от реальных проблем или это не более чем расхожий миф, применяемый оппозицией вне зависимости от того, кто находится у власти?Обо всем этом расскажут политологи Вячеслав Бербека и Анатолий Цэрану.

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2022

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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