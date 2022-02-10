https://ru.sputnik.md/20220210/tokarchuk-stoilo-li-vyvodit-detey-v-shkoly-48694323.html
Токарчук: стоило ли выводить детей в школы
Токарчук: стоило ли выводить детей в школы
Эксперт в области общественного здоровья рассказала, оправдано ли прекращение онлайн-обучения детей в Молдове и возвращение их в школы.
2022-02-10T08:00+0200
2022-02-10T08:00+0200
2022-02-10T08:00+0200
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эпидемия
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Токарчук: стоило ли выводить детей в школы
Токарчук: стоило ли выводить детей в школы
Решение властей о прекращении онлайн-обучения, которое длилось две недели и возвращении детей в школы вызвало неоднозначную реакцию в обществе и экспертной среде, особенно на фоне статей в СМИ о том, что детские больницы переполнены. Эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук попыталась в эфире студии Sputnik Молдова объяснить ситуацию.По мнению Токарчук, ситуация в стране несколько нормализовалась."Скорее всего, решение определено динамикой, которую можно увидеть по графику заболеваемости. Мы видим уменьшение позитивных тестов в абсолютной величине, и в то же время уменьшилось и количество производимых тестов", – объяснила Токарчук.Дети, по мнению многих экспертов, легче переносят коронавирусную инфекцию и когда число случаев заражения снижается, можно возвращаться к физическому присутствию в школах.Почти все районы Молдовы входят в зону "красного кода" COVID-опасности. Исключение составляет Теленештский район, где установили "оранжевый код".В среднем по республике заболеваемость составляет 754 случая на 100 тысяч населения. На прошлой неделе этот показатель составлял 835 случаев.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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Сергей Цуркану
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эпидемия, школы, учеба, аудио, в молдове, молдова
Токарчук: стоило ли выводить детей в школы
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Эксперт в области общественного здоровья рассказала о том, существуют ли сейчас серьезные риски для детей в Молдове из-за пандемии COVID-19.
Решение властей о прекращении онлайн-обучения, которое длилось две недели и возвращении детей в школы вызвало неоднозначную реакцию в обществе и экспертной среде, особенно на фоне статей в СМИ о том, что детские больницы переполнены. Эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук попыталась в эфире студии Sputnik Молдова
объяснить ситуацию.
"В публичном пространстве мало информации о заболеваемости детей в последнее время. Только недавно появилась информация, что детские отделения в больницах Кишинева несколько разгружены, больных стало меньше из-за открытия педиатрических отделений в районах", – сказала эксперт.
По мнению Токарчук, ситуация в стране несколько нормализовалась.
"Скорее всего, решение определено динамикой, которую можно увидеть по графику заболеваемости. Мы видим уменьшение позитивных тестов в абсолютной величине, и в то же время уменьшилось и количество производимых тестов", – объяснила Токарчук.
Дети, по мнению многих экспертов, легче переносят коронавирусную инфекцию и когда число случаев заражения снижается, можно возвращаться к физическому присутствию в школах.
"Процент позитивных тестов остается весьма высоким, вероятно мы на плато, и решение открывать школы основано на нынешней эволюции пандемической ситуации", – резюмировала собеседница.
Почти все районы Молдовы входят в зону "красного кода" COVID-опасности. Исключение составляет Теленештский район, где установили "оранжевый код".
В среднем по республике заболеваемость составляет 754 случая на 100 тысяч населения. На прошлой неделе этот показатель составлял 835 случаев.