https://ru.sputnik.md/20220210/tseny-na-toplivo-snova-byut-rekordy-novye-dannye-nare--48773135.html
Цены на топливо снова бьют рекорды: новые данные НАРЭ
Цены на топливо снова бьют рекорды: новые данные НАРЭ
Нацагентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на бензин и дизель в Молдове на 11 февраля 2022 года.
2022-02-10T11:59+0200
2022-02-10T11:59+0200
2022-02-10T12:19+0200
нарэ
топливо
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на пятницу, 11 февраля.Так, цена на 95-й бензин повысится на восемь банов, до 23,74 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на шесть банов, до 20,66 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220209/voditeli-marshrutok-bastuyut--kogda-avtotransport-nachnet-rabotat-48741247.html
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нарэ, топливо, в молдове
Цены на топливо снова бьют рекорды: новые данные НАРЭ
11:59 10.02.2022 (обновлено: 12:19 10.02.2022) Подписаться на
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на пятницу.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на пятницу, 11 февраля.
Так, цена на 95-й бензин повысится на восемь банов, до 23,74 лея за литр.
Цена на дизтопливо вырастет на шесть банов, до 20,66 лея за литр.
Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.