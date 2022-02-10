https://ru.sputnik.md/20220210/tseny-na-toplivo-snova-byut-rekordy-novye-dannye-nare--48773135.html

Цены на топливо снова бьют рекорды: новые данные НАРЭ

Цены на топливо снова бьют рекорды: новые данные НАРЭ

Нацагентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на бензин и дизель в Молдове на 11 февраля 2022 года.

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нарэ

топливо

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на пятницу, 11 февраля.Так, цена на 95-й бензин повысится на восемь банов, до 23,74 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на шесть банов, до 20,66 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

нарэ, топливо, в молдове