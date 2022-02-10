https://ru.sputnik.md/20220210/uchenye-opasnosti-paratsetamol-48802302.html
Ученые предупредили о смертельной опасности парацетамола
Ученые предупредили о смертельной опасности парацетамола
Бесконтрольный прием больших доз парацетамола увеличивает вероятность болезней сердца и инсультов.
2022-02-10T23:32+0200
2022-02-10T23:32+0200
2022-02-10T23:39+0200
здоровье
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Бесконтрольный прием больших доз парацетамола увеличивает вероятность болезней сердца и инсультов у пациентов с повышенным артериальным давлением. Об этом свидетельствуют данные исследования специалистов из Эдинбургского университета, опубликованные в журнале Circulation, сообщает РИА Новости.Сотрудники университета провели исследование, в котором приняли участие 110 добровольцев с диагностированным высоким кровяным давлением. В течение двух недель часть из них четыре раза в день принимала парацетамол, а другие – плацебо. При этом две трети испытуемых также получали лекарства от гипертонии. В результате было выявлено, что в среднем у испытуемых повысилось артериальное давление.По результатам исследования ученые сделали вывод, что можно ожидать, что регулярный прием парацетамола повысит риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20%. После того как люди перестали принимать препарат, их давление вернулось к уровню, который был в начале исследования.Парацетамол, известный также как ацетаминофен, широко используется для снижения температуры и при слабых и умеренных болях.
https://ru.sputnik.md/20220209/opasnoe-posledstvie-covid-48754491.html
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ученые, опасность
Ученые предупредили о смертельной опасности парацетамола
23:32 10.02.2022 (обновлено: 23:39 10.02.2022) Подписаться на
Ученые из Эдинбургского университета изучили связь между приемом парацетамола и вероятностью развития инсульта или инфаркта.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik.
Бесконтрольный прием больших доз парацетамола увеличивает вероятность болезней сердца и инсультов у пациентов с повышенным артериальным давлением. Об этом свидетельствуют данные исследования специалистов из Эдинбургского университета, опубликованные в журнале Circulation, сообщает РИА Новости
.
Сотрудники университета провели исследование, в котором приняли участие 110 добровольцев с диагностированным высоким кровяным давлением. В течение двух недель часть из них четыре раза в день принимала парацетамол, а другие – плацебо. При этом две трети испытуемых также получали лекарства от гипертонии. В результате было выявлено, что в среднем у испытуемых повысилось артериальное давление.
По результатам исследования ученые сделали вывод, что можно ожидать, что регулярный прием парацетамола повысит риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20%. После того как люди перестали принимать препарат, их давление вернулось к уровню, который был в начале исследования.
Парацетамол, известный также как ацетаминофен, широко используется для снижения температуры и при слабых и умеренных болях.