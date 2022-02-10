https://ru.sputnik.md/20220210/ulitsa-tsentr-kishinev-remont-48794454.html
На одной из улиц в центре Кишинева перекроют движение на месяц
На одной из улиц в центре Кишинева перекроют движение на месяц
На одной из центральных улиц столицы будут менять канализационные трубы.
2022-02-10T18:51+0200
2022-02-10T18:51+0200
2022-02-10T19:17+0200
перекрытие улицы
кишинев
новости кишинева
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В период с 11 февраля по 18 марта 2022 года в Кишиневе будет приостановлено дорожное движение на улице Александру чел Бун на участке между улицами Михая Эминеску и Александра Пушкина. Об этом сообщает столичная мэрия.Улица будет перекрыта в связи с ремонтом канализационной сети.Во время выполнения ремонтных работ на улице Александру чел Бун движение общественного транспорта будет организовано следующим образом.Маршруты автобусов №№ 2, 10, 28, 37, 47, 48 будут проходить от улицы Александру чел Бун по улице Василе Александри, проспекту Штефана чел Маре, улице Александра Пушкина и далее по установленному маршруту.Маршруты микроавтобусов №№ 103, 108, 130, 134, 148, 162, 171, 174, 190 будут проходить от улицы Александру чел Бун до улицы Василе Александри, далее по улицам Митрополита Варлаама, Александра Пушкина, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.Муниципальные службы приносят свои извинения за причиненные неудобства.
https://ru.sputnik.md/20211124/tri-ulitsy-v-tsentre-kishineva-zhdet-remont-46688794.html
кишинев
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перекрытие улицы, кишинев, в молдове
На одной из улиц в центре Кишинева перекроют движение на месяц
18:51 10.02.2022 (обновлено: 19:17 10.02.2022) Подписаться на
Улица в центре молдавской столицы будет перекрыта на месяц: менять канализационные трубы.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В период с 11 февраля по 18 марта 2022 года в Кишиневе будет приостановлено дорожное движение на улице Александру чел Бун на участке между улицами Михая Эминеску и Александра Пушкина. Об этом сообщает столичная мэрия.
Улица будет перекрыта в связи с ремонтом канализационной сети.
Во время выполнения ремонтных работ на улице Александру чел Бун движение общественного транспорта будет организовано следующим образом.
Маршруты автобусов №№ 2, 10, 28, 37, 47, 48 будут проходить от улицы Александру чел Бун по улице Василе Александри, проспекту Штефана чел Маре, улице Александра Пушкина и далее по установленному маршруту.
Маршруты микроавтобусов №№ 103, 108, 130, 134, 148, 162, 171, 174, 190 будут проходить от улицы Александру чел Бун до улицы Василе Александри, далее по улицам Митрополита Варлаама, Александра Пушкина, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.
Муниципальные службы приносят свои извинения за причиненные неудобства.