https://ru.sputnik.md/20220210/ulitsa-tsentr-kishinev-remont-48794454.html

На одной из улиц в центре Кишинева перекроют движение на месяц

На одной из улиц в центре Кишинева перекроют движение на месяц

На одной из центральных улиц столицы будут менять канализационные трубы.

2022-02-10T18:51+0200

2022-02-10T18:51+0200

2022-02-10T19:17+0200

перекрытие улицы

кишинев

новости кишинева

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В период с 11 февраля по 18 марта 2022 года в Кишиневе будет приостановлено дорожное движение на улице Александру чел Бун на участке между улицами Михая Эминеску и Александра Пушкина. Об этом сообщает столичная мэрия.Улица будет перекрыта в связи с ремонтом канализационной сети.Во время выполнения ремонтных работ на улице Александру чел Бун движение общественного транспорта будет организовано следующим образом.Маршруты автобусов №№ 2, 10, 28, 37, 47, 48 будут проходить от улицы Александру чел Бун по улице Василе Александри, проспекту Штефана чел Маре, улице Александра Пушкина и далее по установленному маршруту.Маршруты микроавтобусов №№ 103, 108, 130, 134, 148, 162, 171, 174, 190 будут проходить от улицы Александру чел Бун до улицы Василе Александри, далее по улицам Митрополита Варлаама, Александра Пушкина, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.Муниципальные службы приносят свои извинения за причиненные неудобства.

https://ru.sputnik.md/20211124/tri-ulitsy-v-tsentre-kishineva-zhdet-remont-46688794.html

кишинев

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

перекрытие улицы, кишинев, в молдове