https://ru.sputnik.md/20220210/v-moldove-razreshili-besplatno-vaktsinirovat-ot-covid-inostrannykh-turistov-48779025.html

В Молдове разрешили бесплатно вакцинировать от COVID иностранных туристов

В Молдове разрешили бесплатно вакцинировать от COVID иностранных туристов

Пройти бесплатную вакцинацию против COVID-19 иностранцы могут в любом центре вакцинации, предъявив удостоверение личности.

2022-02-10T13:10+0200

2022-02-10T13:10+0200

2022-02-10T13:10+0200

вакцинация

иностранцы

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения разрешило иностранцам бесплатно вакцинироваться против COVID-19 в любом центре вакцинации на территории Молдовы, предъявив удостоверяющий личность документ. Вакцинировать иностранцев разрешено только препаратом Moderna (Spikevax ), переданным в дар через платформу COVAX. Об этом говорится в сообщении для прессы Минздрава.Согласно сообщению Минздрава, вакцинироваться в Молдове иностранцы смогут с 10 февраля до нового распоряжения ведомства.Пройти бесплатную вакцинацию против COVID-19 вакциной Модерна (Spikevax) в центрах вакцинации в нашей стране смогут пройти все категории иностранных граждан, предъявив только удостоверение личности."Персональные данные иностранцев будут внесены в "Реестр регистрации вакцин против COVID-19″, соответственно, у них появится возможность скачать сертификат о вакцинации через платформу vaccinare.gov.md в разделе "Descarcă certificat COVID-19"", — уточнили в Минздраве.В Республике Молдова вакцину Moderna (Spikevax) вводят лицам старше 18 лет по двухдозовой схеме с интервалом 28 дней.Вакцинация от коронавируса в МолдовеК утру четверга, 10 февраля, в республике применены 1 975 450 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 1 018 391 человек. Бустерную дозу получили 194 192 гражданина.Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Молдове 2 марта 2021 года. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20220210/gde-v-kishineve-10-fevralya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48765588.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

вакцинация, иностранцы, в молдове