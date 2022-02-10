https://ru.sputnik.md/20220210/v-moldove-vyrastet-tarif-na-mezhdugorodnye-perevozki-48795259.html

В Молдове вырастут тарифы на междугородние перевозки

В Молдове вырастут тарифы на междугородние перевозки

На более рентабельных маршрутах тариф будет чуть выше, на менее рентабельных, соответственно, ниже.

2022-02-10T18:17+0200

2022-02-10T18:17+0200

2022-02-10T18:37+0200

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Тарифы на автомобильные пассажирские перевозки в Молдове теперь будут следующими: 80 банов за километр на районных маршрутах и 70 банов – на маршрутах межрайонных. Об этом Sputnik Молдова сообщил глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Олег Алекса.В понедельник более 90% маршрутов приостановили работу в рамках трехдневной забастовки автоперевозчиков, которая завершилась в среду вечером.Официальная точка в переговорах перевозчиков и правительства будет поставлена в понедельник, 14 февраля, к этому строку, по словам Алексы, предстоит еще утрясти некоторые технические детали. Кроме того, как сообщил глава APOTA, в ближайшее время будет обсуждена возможность увеличения тарифа с разрешения местных советов – администраций населенных пунктов, где располагаются конечные станции маршрутов.Олег Алекса утверждает, что в ближайшей перспективе, вероятно, будет установлена градация тарифов по категориям комфортности. Также с правительством обсудят возможность возмещения акцизов.

https://ru.sputnik.md/20220207/poputki-transportniki-bastuyut-neudobstva-48670818.html

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2022

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, перевозчики, правителство, тарифы