https://ru.sputnik.md/20220210/v-moldove-vyrastet-tarif-na-mezhdugorodnye-perevozki-48795259.html
В Молдове вырастут тарифы на междугородние перевозки
В Молдове вырастут тарифы на междугородние перевозки
На более рентабельных маршрутах тариф будет чуть выше, на менее рентабельных, соответственно, ниже.
2022-02-10T18:17+0200
2022-02-10T18:17+0200
2022-02-10T18:37+0200
общество
в молдове
перевозчики
правителство
тарифы
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Тарифы на автомобильные пассажирские перевозки в Молдове теперь будут следующими: 80 банов за километр на районных маршрутах и 70 банов – на маршрутах межрайонных. Об этом Sputnik Молдова сообщил глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Олег Алекса.В понедельник более 90% маршрутов приостановили работу в рамках трехдневной забастовки автоперевозчиков, которая завершилась в среду вечером.Официальная точка в переговорах перевозчиков и правительства будет поставлена в понедельник, 14 февраля, к этому строку, по словам Алексы, предстоит еще утрясти некоторые технические детали. Кроме того, как сообщил глава APOTA, в ближайшее время будет обсуждена возможность увеличения тарифа с разрешения местных советов – администраций населенных пунктов, где располагаются конечные станции маршрутов.Олег Алекса утверждает, что в ближайшей перспективе, вероятно, будет установлена градация тарифов по категориям комфортности. Также с правительством обсудят возможность возмещения акцизов.
https://ru.sputnik.md/20220207/poputki-transportniki-bastuyut-neudobstva-48670818.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
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в молдове, перевозчики, правителство, тарифы
В Молдове вырастут тарифы на междугородние перевозки
18:17 10.02.2022 (обновлено: 18:37 10.02.2022) Подписаться на
Бастовавшие три дня транспортники достигли соглашения с министерством об увеличении тарифа на перевозки.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik.
Тарифы на автомобильные пассажирские перевозки в Молдове теперь будут следующими: 80 банов за километр на районных маршрутах и 70 банов – на маршрутах межрайонных. Об этом Sputnik Молдова
сообщил глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Олег Алекса.
"Министерство сегодня предложило нам такие условия, и они почти полностью совпадают с теми требованиями, которые мы выдвигали раннее. Так что можно сказать, что договоренность достигнута", – заявил Алекса.
В понедельник более 90% маршрутов приостановили работу в рамках трехдневной забастовки автоперевозчиков, которая завершилась в среду вечером.
Официальная точка в переговорах перевозчиков и правительства будет поставлена в понедельник, 14 февраля, к этому строку, по словам Алексы, предстоит еще утрясти некоторые технические детали.
Кроме того, как сообщил глава APOTA, в ближайшее время будет обсуждена возможность увеличения тарифа с разрешения местных советов – администраций населенных пунктов, где располагаются конечные станции маршрутов.
Олег Алекса утверждает, что в ближайшей перспективе, вероятно, будет установлена градация тарифов по категориям комфортности. Также с правительством обсудят возможность возмещения акцизов.