https://ru.sputnik.md/20220210/violette-ivanov-izmenili-meru-presecheniya-48787410.html

Виолетту Иванову перевели под домашний арест

Виолетту Иванову перевели под домашний арест

Экс-депутата парламента Молдовы Виолетту Иванову перевели под домашний арест.

2022-02-10T16:00+0200

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2022-02-10T16:17+0200

суд

арест

политика

виолетта иванова

домашний арест

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КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Экс-депутата парламента Молдовы Виолетту Иванову перевели под домашний арест. Решение приняла 10 февраля Апелляционная палата Кишинева. Информацию для Sputnik Молдова подтвердили в генпрокуратуре.Ранее суд Кишинева поместил Виолетту Иванову под арест на 20 дней с пятницы, 4 февраля. Она проходит подозреваемой по делу о незаконном обогащении.Решение об аресте Ивановой обжаловали ее адвокаты.Иванову задержали 2 февраля после проведенных обысков у 13 экс-депутатов.Были помещены под арест и другие четыре задержанных экс-депутата. По 30 дней под арестом проведут Серджиу Сырбу, Владимир Витюк, Артур Решетников и Анатолий Загородный.Во вторник, 8 февраля, экс-депутат Виолетта Иванова была временно освобождена из-под ареста для участия в похоронах матери.

https://ru.sputnik.md/20220204/vse-pyat-eks-deputatov-pod-arestom-komu-skolko-dali-48612652.html

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2022

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суд, арест, виолетта иванова, домашний арест