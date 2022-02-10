https://ru.sputnik.md/20220210/vzryva-chudom-ne-sluchilos-na-trasse-v-moldove-perevernulsya-benzovoz-48765501.html
Взрыва чудом не случилось: на трассе в Молдове перевернулся бензовоз
Взрыва чудом не случилось: на трассе в Молдове перевернулся бензовоз
Сильнейшего взрыва чудом удалось избежать после того как на трассе в Тараклии груженный под завязку бензовоз улетел в кювет.
2022-02-10T10:00+0200
2022-02-10T10:00+0200
2022-02-10T11:00+0200
общество
в молдове
происшествия
дтп
бензовоз
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие на трассе R32 в Тараклийском районе чудом не завершилось сильнейшим взрывом: с шоссе съехал в кювет и перевернулся полный топлива бензовоз.Как сообщает Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), звонок в дежурную часть поступил в среду, 9 февраля, в 17.07. Сообщалось, что недалеко от села Балабану Тараклийского района на трассе перевернулся грузовик с 26 тоннами бензина.На место оперативно выехали два пожарных расчета. Спасателям удалось откачать около 40% разлившегося топлива и предотвратить тем самым сильнейший взрыв и пожар.Обстоятельства ДТП предстоит установить правоохранительным органам. За минувшие сутки помощь пожарных и спасателей ГИЧС потребовалась в 31 опасной ситуации.
https://ru.sputnik.md/20220129/spasateli-kishinev-dva-pozhara-odnovremenno-48417750.html
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в молдове, происшествия, дтп, бензовоз
Взрыва чудом не случилось: на трассе в Молдове перевернулся бензовоз
10:00 10.02.2022 (обновлено: 11:00 10.02.2022) Подписаться на
Сильнейшего взрыва чудом удалось избежать после того, как на трассе в Тараклии груженный под завязку бензовоз улетел в кювет.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие на трассе R32 в Тараклийском районе чудом не завершилось сильнейшим взрывом: с шоссе съехал в кювет и перевернулся полный топлива бензовоз.
Как сообщает Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), звонок в дежурную часть поступил в среду, 9 февраля, в 17.07. Сообщалось, что недалеко от села Балабану Тараклийского района на трассе перевернулся грузовик с 26 тоннами бензина.
На место оперативно выехали два пожарных расчета.
"Прибывшие спасатели установили, что в результате аварии водитель транспортного средства не пострадал, однако горючее из опрокинутой цистерны вылилось на дорогу, что представляет пожарную опасность", – отмечается в сообщении ГИЧС.
Спасателям удалось откачать около 40% разлившегося топлива и предотвратить тем самым сильнейший взрыв и пожар.
"Пожарные продолжают работы по откачке топлива, по их завершении опрокинутую цистерну предстоит поднять большегрузным автокраном", – также проинформировали в ГИЧС.
Обстоятельства ДТП предстоит установить правоохранительным органам. За минувшие сутки помощь пожарных и спасателей ГИЧС потребовалась в 31 опасной ситуации.