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Взрыва чудом не случилось: на трассе в Молдове перевернулся бензовоз
Взрыва чудом не случилось: на трассе в Молдове перевернулся бензовоз
Сильнейшего взрыва чудом удалось избежать после того как на трассе в Тараклии груженный под завязку бензовоз улетел в кювет.
2022-02-10T10:00+0200
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общество
в молдове
происшествия
дтп
бензовоз
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие на трассе R32 в Тараклийском районе чудом не завершилось сильнейшим взрывом: с шоссе съехал в кювет и перевернулся полный топлива бензовоз.Как сообщает Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), звонок в дежурную часть поступил в среду, 9 февраля, в 17.07. Сообщалось, что недалеко от села Балабану Тараклийского района на трассе перевернулся грузовик с 26 тоннами бензина.На место оперативно выехали два пожарных расчета. Спасателям удалось откачать около 40% разлившегося топлива и предотвратить тем самым сильнейший взрыв и пожар.Обстоятельства ДТП предстоит установить правоохранительным органам. За минувшие сутки помощь пожарных и спасателей ГИЧС потребовалась в 31 опасной ситуации.
https://ru.sputnik.md/20220129/spasateli-kishinev-dva-pozhara-odnovremenno-48417750.html
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в молдове, происшествия, дтп, бензовоз

Взрыва чудом не случилось: на трассе в Молдове перевернулся бензовоз

10:00 10.02.2022 (обновлено: 11:00 10.02.2022)
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMБензовоз перевернулся на трассе в Молдове
Бензовоз перевернулся на трассе в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 10.02.2022
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
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Сильнейшего взрыва чудом удалось избежать после того, как на трассе в Тараклии груженный под завязку бензовоз улетел в кювет.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие на трассе R32 в Тараклийском районе чудом не завершилось сильнейшим взрывом: с шоссе съехал в кювет и перевернулся полный топлива бензовоз.
Как сообщает Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), звонок в дежурную часть поступил в среду, 9 февраля, в 17.07. Сообщалось, что недалеко от села Балабану Тараклийского района на трассе перевернулся грузовик с 26 тоннами бензина.
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMБензовоз после ДТП
Camion cu benzină s-a răsturnat la Taraclia - Sputnik Молдова, 1920, 10.02.2022
Бензовоз после ДТП
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
На место оперативно выехали два пожарных расчета.

"Прибывшие спасатели установили, что в результате аварии водитель транспортного средства не пострадал, однако горючее из опрокинутой цистерны вылилось на дорогу, что представляет пожарную опасность", – отмечается в сообщении ГИЧС.

Спасателям удалось откачать около 40% разлившегося топлива и предотвратить тем самым сильнейший взрыв и пожар.

"Пожарные продолжают работы по откачке топлива, по их завершении опрокинутую цистерну предстоит поднять большегрузным автокраном", – также проинформировали в ГИЧС.

Обстоятельства ДТП предстоит установить правоохранительным органам. За минувшие сутки помощь пожарных и спасателей ГИЧС потребовалась в 31 опасной ситуации.
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