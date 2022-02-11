https://ru.sputnik.md/20220211/alina-stremous-top-10-sprint-olimpiada-pekin-48815607.html

Алина Стремоус вошла в топ-10 на Олимпиаде в Пекине

Алина Стремоус вошла в топ-10 на Олимпиаде в Пекине

Молдавская биатлонистка Алина Стремоус показала исторический для республики результат на Олимпийских играх в Пекине.

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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Представляющая Молдову биатлонистка Алина Стремоус вошла в десятку сильнейших в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине, которые проходят с 4 по 20 февраля.В гонке на 7,5 километра, которая состоялась в пятницу, Стремоус не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и финишировала десятой с отставанием в 1 минуту 15,2 секунды от победительницы из Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн (20:44,3; 0 промахов).Серебро выиграла шведка Эльвира Оберг (+30,9 секунды; 0 промахов), а бронза досталась итальянке Доротее Вирер (+37,2 секунды; 0 промахов). Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова (6 место), допустившая два промаха и уступившая 1 минуту 5 секунд победительнице.Еще одна биатлонистка, представляющая Молдову, Алла Гиленко, финишировала на 86 месте (+5:20,3; 4 промаха).В индивидуальной гонке на 15 километров, которая прошла 7 февраля, молдавские спортсменки выступили не столь удачно. Стремоус оказалась на 37 месте, а Гиленко расположилась на 72-й строчке.Женская гонка преследования на 10 километров пройдет 13 февраля, а за день до этого на трассу спринта выйдут мужчины. В этой гонке сможет принять участие не только Павел Магазеев, но и Максим Макаров, чей тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат буквально накануне смешанной эстафеты, в которой молдавская команда в итоге участие не приняла. Также Макаров не смог выйти на старт индивидуальной гонки, но, как сообщили в национальной профильной федерации, в спринте он выступит, так как вылечился от COVID-19.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они борются за медали в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

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