Алина Стремоус вошла в топ-10 на Олимпиаде в Пекине

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Представляющая Молдову биатлонистка Алина Стремоус вошла в десятку сильнейших в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине, которые проходят с 4 по 20 февраля.В гонке на 7,5 километра, которая состоялась в пятницу, Стремоус не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и финишировала десятой с отставанием в 1 минуту 15,2 секунды от победительницы из Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн (20:44,3; 0 промахов).Серебро выиграла шведка Эльвира Оберг (+30,9 секунды; 0 промахов), а бронза досталась итальянке Доротее Вирер (+37,2 секунды; 0 промахов). Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова (6 место), допустившая два промаха и уступившая 1 минуту 5 секунд победительнице.Еще одна биатлонистка, представляющая Молдову, Алла Гиленко, финишировала на 86 месте (+5:20,3; 4 промаха).В индивидуальной гонке на 15 километров, которая прошла 7 февраля, молдавские спортсменки выступили не столь удачно. Стремоус оказалась на 37 месте, а Гиленко расположилась на 72-й строчке.Женская гонка преследования на 10 километров пройдет 13 февраля, а за день до этого на трассу спринта выйдут мужчины. В этой гонке сможет принять участие не только Павел Магазеев, но и Максим Макаров, чей тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат буквально накануне смешанной эстафеты, в которой молдавская команда в итоге участие не приняла. Также Макаров не смог выйти на старт индивидуальной гонки, но, как сообщили в национальной профильной федерации, в спринте он выступит, так как вылечился от COVID-19.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они борются за медали в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.
Алина Стремоус на втором огневом рубеже спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, 11 февраля 2022 года.
В гонке на 7,5 километра, которая состоялась в пятницу, Стремоус не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и финишировала десятой с отставанием в 1 минуту 15,2 секунды от победительницы из Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн (20:44,3; 0 промахов).
Серебро выиграла шведка Эльвира Оберг (+30,9 секунды; 0 промахов), а бронза досталась итальянке Доротее Вирер (+37,2 секунды; 0 промахов). Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова (6 место), допустившая два промаха и уступившая 1 минуту 5 секунд победительнице.
"Наша биатлонистка Алина Стремоус пишет историю – сегодня она вошла в топ-10. Браво", – говорится в сообщении молдавской федерации лыжного спорта.
Еще одна биатлонистка, представляющая Молдову, Алла Гиленко, финишировала на 86 месте (+5:20,3; 4 промаха).
В индивидуальной гонке на 15 километров, которая прошла 7 февраля, молдавские спортсменки выступили не столь удачно. Стремоус оказалась на 37 месте, а Гиленко расположилась на 72-й строчке.
Женская гонка преследования на 10 километров пройдет 13 февраля, а за день до этого на трассу спринта выйдут мужчины. В этой гонке сможет принять участие не только Павел Магазеев, но и Максим Макаров, чей тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат буквально накануне смешанной эстафеты, в которой молдавская команда в итоге участие не приняла. Также Макаров не смог выйти на старт индивидуальной гонки, но, как сообщили в национальной профильной федерации, в спринте он выступит, так как вылечился от COVID-19.
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они борются за медали в двух видах спорта.
Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.
Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.
Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.
Соревновательная программа молдавских олимпийцев в Пекине
Соревновательная программа молдавских олимпийцев в Пекине