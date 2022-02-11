Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Команда Молдовы на открытии Олимпиады в Пекине - Sputnik Молдова, 1920
Олимпиада в Пекине-2022
Читайте, смотрите и слушайте самые интересные новости, репортажи и эксклюзивные комментарии с зимних Олимпийских игр в Пекине-2022.
https://ru.sputnik.md/20220211/alina-stremous-top-10-sprint-olimpiada-pekin-48815607.html
Алина Стремоус вошла в топ-10 на Олимпиаде в Пекине
Алина Стремоус вошла в топ-10 на Олимпиаде в Пекине
Молдавская биатлонистка Алина Стремоус показала исторический для республики результат на Олимпийских играх в Пекине.
2022-02-11T12:12+0200
2022-02-11T12:49+0200
олимпиада в пекине-2022
в молдове
в мире
биатлон
олимпиада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0b/48818935_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_b6faff4c45162b35825f34fa7ab98ec4.jpg
КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Представляющая Молдову биатлонистка Алина Стремоус вошла в десятку сильнейших в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине, которые проходят с 4 по 20 февраля.В гонке на 7,5 километра, которая состоялась в пятницу, Стремоус не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и финишировала десятой с отставанием в 1 минуту 15,2 секунды от победительницы из Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн (20:44,3; 0 промахов).Серебро выиграла шведка Эльвира Оберг (+30,9 секунды; 0 промахов), а бронза досталась итальянке Доротее Вирер (+37,2 секунды; 0 промахов). Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова (6 место), допустившая два промаха и уступившая 1 минуту 5 секунд победительнице.Еще одна биатлонистка, представляющая Молдову, Алла Гиленко, финишировала на 86 месте (+5:20,3; 4 промаха).В индивидуальной гонке на 15 километров, которая прошла 7 февраля, молдавские спортсменки выступили не столь удачно. Стремоус оказалась на 37 месте, а Гиленко расположилась на 72-й строчке.Женская гонка преследования на 10 километров пройдет 13 февраля, а за день до этого на трассу спринта выйдут мужчины. В этой гонке сможет принять участие не только Павел Магазеев, но и Максим Макаров, чей тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат буквально накануне смешанной эстафеты, в которой молдавская команда в итоге участие не приняла. Также Макаров не смог выйти на старт индивидуальной гонки, но, как сообщили в национальной профильной федерации, в спринте он выступит, так как вылечился от COVID-19.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они борются за медали в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0b/48818935_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_95cbffafa17572e66685f47efcb50013.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, в мире, биатлон, олимпиада

Алина Стремоус вошла в топ-10 на Олимпиаде в Пекине

12:12 11.02.2022 (обновлено: 12:49 11.02.2022)
© AFP 2022 / JEWEL SAMADАлина Стремоус
Алина Стремоус - Sputnik Молдова, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / JEWEL SAMAD
Подписаться на
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
Молдавская биатлонистка показала исторический для республики результат на Олимпийских играх - 2022 в Пекине.
КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Представляющая Молдову биатлонистка Алина Стремоус вошла в десятку сильнейших в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине, которые проходят с 4 по 20 февраля.
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA

Алина Стремоус на дистанции спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, 11 февраля 2022 года.

Алина Стремоус на дистанции спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, 11 февраля 2022 года. - Sputnik Молдова
1/3
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA

Алина Стремоус на дистанции спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, 11 февраля 2022 года.

© REUTERS / KIM HONG-JI

Алина Стремоус на первом огневом рубеже спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, 11 февраля 2022 года.

Алина Стремоус на первом огневом рубеже спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, 11 февраля 2022 года. - Sputnik Молдова
2/3
© REUTERS / KIM HONG-JI

Алина Стремоус на первом огневом рубеже спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, 11 февраля 2022 года.

© REUTERS / KIM HONG-JI

Алина Стремоус на втором огневом рубеже спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, 11 февраля 2022 года.

Алина Стремоус на втором огневом рубеже спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, 11 февраля 2022 года. - Sputnik Молдова
3/3
© REUTERS / KIM HONG-JI

Алина Стремоус на втором огневом рубеже спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, 11 февраля 2022 года.

1/3
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA

Алина Стремоус на дистанции спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, 11 февраля 2022 года.

2/3
© REUTERS / KIM HONG-JI

Алина Стремоус на первом огневом рубеже спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, 11 февраля 2022 года.

3/3
© REUTERS / KIM HONG-JI

Алина Стремоус на втором огневом рубеже спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, 11 февраля 2022 года.

В гонке на 7,5 километра, которая состоялась в пятницу, Стремоус не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и финишировала десятой с отставанием в 1 минуту 15,2 секунды от победительницы из Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн (20:44,3; 0 промахов).
Серебро выиграла шведка Эльвира Оберг (+30,9 секунды; 0 промахов), а бронза досталась итальянке Доротее Вирер (+37,2 секунды; 0 промахов). Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова (6 место), допустившая два промаха и уступившая 1 минуту 5 секунд победительнице.
"Наша биатлонистка Алина Стремоус пишет историю – сегодня она вошла в топ-10. Браво", – говорится в сообщении молдавской федерации лыжного спорта.
Еще одна биатлонистка, представляющая Молдову, Алла Гиленко, финишировала на 86 месте (+5:20,3; 4 промаха).
В индивидуальной гонке на 15 километров, которая прошла 7 февраля, молдавские спортсменки выступили не столь удачно. Стремоус оказалась на 37 месте, а Гиленко расположилась на 72-й строчке.
Женская гонка преследования на 10 километров пройдет 13 февраля, а за день до этого на трассу спринта выйдут мужчины. В этой гонке сможет принять участие не только Павел Магазеев, но и Максим Макаров, чей тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат буквально накануне смешанной эстафеты, в которой молдавская команда в итоге участие не приняла. Также Макаров не смог выйти на старт индивидуальной гонки, но, как сообщили в национальной профильной федерации, в спринте он выступит, так как вылечился от COVID-19.
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они борются за медали в двух видах спорта.
Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.
Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.
Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.
Соревновательная программа молдавских олимпийцев в Пекине
Соревновательная программа молдавских олимпийцев в Пекине - Sputnik Молдова, 1920, 11.02.2022
Соревновательная программа молдавских олимпийцев в Пекине
Смешные, нелепые и забавные фото первых дней зимней Олимпиады в Пекине>>>
Экс-россиянин Магазеев – о гонках за Молдову на Олимпиаде>>>
Дойна Дескалуй: своим результатом на ОИ в Пекине довольна>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала