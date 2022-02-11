https://ru.sputnik.md/20220211/baza-deveselu-nastupatelnyy-potentsial-48824102.html

Экс-глава МИД Румынии: база в Девеселу имеет "чисто наступательный" потенциал

Экс-глава МИД Румынии: база в Девеселу имеет "чисто наступательный" потенциал

"Наступательный потенциал" базы в Девеселу: экс-глава МИД Румынии подтвердил опасения РФ в отношении противоракетной установки.

2022-02-11T14:24+0200

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2022-02-11T14:24+0200

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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Одна из повторяющихся тем пропаганды НАТО и официальных пресс-релизов румынских властей касается сугубо оборонительного характера противоракетных установок в Девеселу.При всем этом бывший глава Министерства иностранных дел Румынии Кристиан Диаконеску рассказал о "чисто наступательном" потенциале этого щита. Напомним, именно во время мандата Диаконеску шли переговоры о строительстве военной базы в Девеселу. Диаконеску второе официальное лицо Румынии после бывшего министра обороны Михая-Виорела Фифора, который "проговорился" и подтвердил опасения России о наступательном потенциале базы в Девеселу. Будучи еще министром, 1 августа 2018 года Фифор заявил, что базу снабдили баллистическими ракетами. "Как президент Путин может быть доволен тем, что в Румынии есть военная база в Девеселу с баллистическими ракетами, как он может быть доволен, что у нас есть база в Михая Когэлничану, заселенная американскими военными, и мы настаиваем на продолжении стратегического партнерства с США с обеспечением постоянного нахождения американских военных на территории Румынии?" - заявлял тогда министр обороны.Напомним, ранее Североатлантический альянс принял предложение военных разместить многонациональные контингенты на востоке Европы.Переброска в Румынию войск США и других стран НАТО уже началась.На военной базе Михая Когэлничану в Румынии президент Клаус Йоханнис и глава НАТО Йенс Столтенберг сделали ряд заявлений, касающихся размещения сил НАТО в Румынии. Йенс Столтенберг заявил о возможном увеличении присутствия сил НАТО на территории Румынии.Столтенберг заверил Йоханниса в том, что в случае необходимости НАТО готово действовать быстро и решительно."Мы готовы действовать. Президент США объявил, что готов выделить еще 8500 военнослужащих для сил реагирования НАТО, которые смогут быстро оказаться в Румынии, если в этом будет острая необходимость", — сказал Столтенберг.

https://ru.sputnik.md/20220211/soobschayut-reshenii-nato-razmestit-kontingenty-rumynii-bolgarii-slovakii-48815076.html

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в мире, румыния, база в девеселу, пво, мид румынии