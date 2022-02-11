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Берлинале во время ковида: в столице Германии стартовал кинофестиваль
Берлинале во время ковида: в столице Германии стартовал кинофестиваль
Несмотря на рост заражений "омикроном", организаторы решились на отчаянный шаг и проводят показы конкурсных фильмов в кинозалах
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фото, берлин, кинофестиваль, мультимедиа

Берлинале во время ковида: в столице Германии стартовал кинофестиваль

21:03 11.02.2022
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В столице Германии в 72-й раз проходит Берлинский международный кинофестиваль. Несмотря на рост заражений "омикроном", организаторы решились на отчаянный шаг и проводят показы конкурсных фильмов в кинозалах.
© AFP 2022 / Stefanie Loos

Международное жюри 72-го Берлинского кинофестиваля возглавит американский режиссер и сценарист М. Найт Шьямалан ("Шестое чувство", "Таинственный лес", "Неуязвимый").

Международное жюри 72-го Берлинского кинофестиваля возглавит американский режиссер и сценарист М. Найт Шьямалан (&quot;Шестое чувство&quot;, &quot;Таинственный лес&quot;, &quot;Неуязвимый&quot;). - Sputnik Молдова
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© AFP 2022 / Stefanie Loos

Международное жюри 72-го Берлинского кинофестиваля возглавит американский режиссер и сценарист М. Найт Шьямалан ("Шестое чувство", "Таинственный лес", "Неуязвимый").

© REUTERS / Hannibal Hanschke

Исполнительный директор Берлинале Мариетт Риссенбек и художественный руководитель Карло Чатриан на церемонии открытия 72-го Берлинского международного кинофестиваля.

Исполнительный директор Берлинале Мариетт Риссенбек и художественный руководитель Карло Чатриан на церемонии открытия 72-го Берлинского международного кинофестиваля. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Hannibal Hanschke

Исполнительный директор Берлинале Мариетт Риссенбек и художественный руководитель Карло Чатриан на церемонии открытия 72-го Берлинского международного кинофестиваля.

© REUTERS / Christian Mang

Актриса Хайке Макач на красной дорожке показа фильма "Питер фон Кант" Франсуа Озона в рамках Берлинале-2022.

Актриса Хайке Макач на красной дорожке показа фильма &quot;Питер фон Кант&quot; Франсуа Озона в рамках Берлинале-2022. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Christian Mang

Актриса Хайке Макач на красной дорожке показа фильма "Питер фон Кант" Франсуа Озона в рамках Берлинале-2022.

© AFP 2022 / Stefanie Loos

Немецкая актриса Аннабель Манденг делает селфи на красной дорожке церемонии открытия Берлинале-2022.

Немецкая актриса Аннабель Манденг делает селфи на красной дорожке церемонии открытия Берлинале-2022. - Sputnik Молдова
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© AFP 2022 / Stefanie Loos

Немецкая актриса Аннабель Манденг делает селфи на красной дорожке церемонии открытия Берлинале-2022.

© REUTERS / Christian Mang

Актриса Мари Бемер прибыла на показ фильма Франсуа Озона "Петер фон Кант" на Берлинале-2022.

Актриса Мари Бемер прибыла на показ фильма Франсуа Озона &quot;Петер фон Кант&quot; на Берлинале-2022. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Christian Mang

Актриса Мари Бемер прибыла на показ фильма Франсуа Озона "Петер фон Кант" на Берлинале-2022.

© REUTERS / Hannibal Hanschke

В ходе Берлинского кинофестиваля 18 фильмов из 15 стран поборются за главные награды — Золотого и Серебряного медведей. Всего же на Берлинале-2022 будут показаны 256 фильмов.

В ходе Берлинского кинофестиваля 18 фильмов из 15 стран поборются за главные награды — Золотого и Серебряного медведей. Всего же на Берлинале-2022 будут показаны 256 фильмов. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Hannibal Hanschke

В ходе Берлинского кинофестиваля 18 фильмов из 15 стран поборются за главные награды — Золотого и Серебряного медведей. Всего же на Берлинале-2022 будут показаны 256 фильмов.

© AFP 2022 / Ronny Hartmann

Немецкая актриса Мерет Беккер – ведущая церемонии открытия 72-го Берлинского кинофестиваля.

Немецкая актриса Мерет Беккер – ведущая церемонии открытия 72-го Берлинского кинофестиваля. - Sputnik Молдова
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© AFP 2022 / Ronny Hartmann

Немецкая актриса Мерет Беккер – ведущая церемонии открытия 72-го Берлинского кинофестиваля.

© REUTERS / Hannibal Hanschke

Актриса Хаднет Тесфай выступает на открытии 72-го Международного кинофестиваля в Берлине.

Актриса Хаднет Тесфай выступает на открытии 72-го Международного кинофестиваля в Берлине. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Hannibal Hanschke

Актриса Хаднет Тесфай выступает на открытии 72-го Международного кинофестиваля в Берлине.

© AFP 2022 / John Macdougall

Аргентинская журналистка Пиа Мария Кастро делает селфи на красной дорожке церемонии открытия Берлинале-2022.

Аргентинская журналистка Пиа Мария Кастро делает селфи на красной дорожке церемонии открытия Берлинале-2022. - Sputnik Молдова
9/12
© AFP 2022 / John Macdougall

Аргентинская журналистка Пиа Мария Кастро делает селфи на красной дорожке церемонии открытия Берлинале-2022.

© AFP 2022 / Stefanie Loos

Гости Берлинале-2022 удивляют и восхищают нарядами.

Гости Берлинале-2022 удивляют и восхищают нарядами. - Sputnik Молдова
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© AFP 2022 / Stefanie Loos

Гости Берлинале-2022 удивляют и восхищают нарядами.

© REUTERS / Christian Mang

Актрису Энн Ратте-Полле, похоже, застали врасплох. Красная дорожка полна неожиданностей.

Актрису Энн Ратте-Полле, похоже, застали врасплох. Красная дорожка полна неожиданностей. - Sputnik Молдова
11/12
© REUTERS / Christian Mang

Актрису Энн Ратте-Полле, похоже, застали врасплох. Красная дорожка полна неожиданностей.

© REUTERS / Hannibal Hanschke

72-й Берлинский международный кинофестиваль в этом году будет длиться десять дней и завершится 20 февраля.

72-й Берлинский международный кинофестиваль в этом году будет длиться десять дней и завершится 20 февраля. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Hannibal Hanschke

72-й Берлинский международный кинофестиваль в этом году будет длиться десять дней и завершится 20 февраля.

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