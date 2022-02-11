Берлинале во время ковида: в столице Германии стартовал кинофестиваль

Международное жюри 72-го Берлинского кинофестиваля возглавит американский режиссер и сценарист М. Найт Шьямалан ("Шестое чувство", "Таинственный лес", "Неуязвимый").
Международное жюри 72-го Берлинского кинофестиваля возглавит американский режиссер и сценарист М. Найт Шьямалан ("Шестое чувство", "Таинственный лес", "Неуязвимый").
Исполнительный директор Берлинале Мариетт Риссенбек и художественный руководитель Карло Чатриан на церемонии открытия 72-го Берлинского международного кинофестиваля.
Исполнительный директор Берлинале Мариетт Риссенбек и художественный руководитель Карло Чатриан на церемонии открытия 72-го Берлинского международного кинофестиваля.
Актриса Хайке Макач на красной дорожке показа фильма "Питер фон Кант" Франсуа Озона в рамках Берлинале-2022.
Актриса Хайке Макач на красной дорожке показа фильма "Питер фон Кант" Франсуа Озона в рамках Берлинале-2022.
Немецкая актриса Аннабель Манденг делает селфи на красной дорожке церемонии открытия Берлинале-2022.
Немецкая актриса Аннабель Манденг делает селфи на красной дорожке церемонии открытия Берлинале-2022.
Актриса Мари Бемер прибыла на показ фильма Франсуа Озона "Петер фон Кант" на Берлинале-2022.
Актриса Мари Бемер прибыла на показ фильма Франсуа Озона "Петер фон Кант" на Берлинале-2022.
В ходе Берлинского кинофестиваля 18 фильмов из 15 стран поборются за главные награды — Золотого и Серебряного медведей. Всего же на Берлинале-2022 будут показаны 256 фильмов.
В ходе Берлинского кинофестиваля 18 фильмов из 15 стран поборются за главные награды — Золотого и Серебряного медведей. Всего же на Берлинале-2022 будут показаны 256 фильмов.
Немецкая актриса Мерет Беккер – ведущая церемонии открытия 72-го Берлинского кинофестиваля.
Немецкая актриса Мерет Беккер – ведущая церемонии открытия 72-го Берлинского кинофестиваля.
Актриса Хаднет Тесфай выступает на открытии 72-го Международного кинофестиваля в Берлине.
Актриса Хаднет Тесфай выступает на открытии 72-го Международного кинофестиваля в Берлине.
Аргентинская журналистка Пиа Мария Кастро делает селфи на красной дорожке церемонии открытия Берлинале-2022.
Аргентинская журналистка Пиа Мария Кастро делает селфи на красной дорожке церемонии открытия Берлинале-2022.
Гости Берлинале-2022 удивляют и восхищают нарядами.
Гости Берлинале-2022 удивляют и восхищают нарядами.
Актрису Энн Ратте-Полле, похоже, застали врасплох. Красная дорожка полна неожиданностей.
Актрису Энн Ратте-Полле, похоже, застали врасплох. Красная дорожка полна неожиданностей.
72-й Берлинский международный кинофестиваль в этом году будет длиться десять дней и завершится 20 февраля.
72-й Берлинский международный кинофестиваль в этом году будет длиться десять дней и завершится 20 февраля.