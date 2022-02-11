https://ru.sputnik.md/20220211/bolee-400-politseyskikh-vizit-pravitelstvo-rumynia-48842679.html
Более 400 полицейских дежурили в Кишиневе во время визита правительства Румынии
Более 400 полицейских дежурили в Кишиневе во время визита правительства Румынии
В МВД отчитались о мерах, предпринятых для обеспечения безопасности визита членов румынского правительства.
2022-02-11T19:30+0200
2022-02-11T19:30+0200
2022-02-11T19:30+0200
полиция
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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. В связи с визитом членов правительства Румынии на улицах Кишинева за общественным порядком следили 430 кишиневских полицейских. Нарушений общественного порядка и безопасности не зафиксировано, сообщают в Генеральном инспекторате полиции."Полиция была привлечена к обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения, предупреждению и пресечению возможных нарушений закона и других действий, которые могли поставить под угрозу визит", – говорится в сообщении ведомства.Сообщается, что в охране порядка было задействовано 430 полицейских столичного управления и Национального инспектората общественной безопасности.Полиция благодарит граждан за выполнение требований правоохранителей.Напомним, в пятницу, 11 февраля, во Дворце республики в Кишиневе состоялось совместное заседание правительств Молдовы и Румынии. А движение на некоторых улицах в центре Кишинева было ограничено.
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Евгений Чебан
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полиция, кишинев, в молдове, молдова
Более 400 полицейских дежурили в Кишиневе во время визита правительства Румынии
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В МВД отчитались о мерах, предпринятых для обеспечения безопасности визита членов румынского правительства.
КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. В связи с визитом членов правительства Румынии на улицах Кишинева за общественным порядком следили 430 кишиневских полицейских. Нарушений общественного порядка и безопасности не зафиксировано, сообщают в Генеральном инспекторате полиции.
"Полиция была привлечена к обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения, предупреждению и пресечению возможных нарушений закона и других действий, которые могли поставить под угрозу визит", – говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что в охране порядка было задействовано 430 полицейских столичного управления и Национального инспектората общественной безопасности.
Полиция благодарит граждан за выполнение требований правоохранителей.
Напомним, в пятницу, 11 февраля, во Дворце республики в Кишиневе состоялось совместное заседание правительств Молдовы и Румынии. А движение на некоторых улицах в центре Кишинева было ограничено.