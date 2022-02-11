https://ru.sputnik.md/20220211/deputat-gosdumy-nato-v-rumynii--ocherednoy-vitok-eskalatsii-v-vostochnoy-evrope-48825899.html

Депутат Госдумы: НАТО в Румынии – очередной виток эскалации в Восточной Европе

Депутат Госдумы: НАТО в Румынии – очередной виток эскалации в Восточной Европе

Инициативы Российской Федерации по восстановлению баланса сил в Европе не были услышаны ее западными партнерами

2022-02-11T14:37+0200

2022-02-11T14:37+0200

2022-02-11T15:10+0200

румыния

нато

госдума

артем туров

восточная европа

политика

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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Отчетливо недружественный шаг и намеренная конфронтации – так в интервью Sputnik Молдова депутат Госдумы Артем Туров прокомментировал прибытие в Румынию новых подразделений НАТО."Дополнительный контингент НАТО на территории Румынии – еще одно предельно четкое свидетельство того, что Североатлантический альянс намеренно несет дестабилизацию в Восточную Европу. Прибытие иностранных боевых групп в Польшу, Румынию, страны Балтии не только не усиливает общеевропейскую безопасность, но наоборот, создает новые предпосылки для конфронтации", - считает Туров.Главными инициаторами очередной эскалации он называет Соединенные Штаты и Великобританию.При этом российский парламентарий отмечает, что далеко не все руководители европейских стран, входящих в НАТО, готовы приветствовать появление очередного контингента иностранных войск на своей территории.К сожалению, говорит депутат Госдумы, среди европейских лидеров сопротивляющихся эскалации нет президента Румынии."Румыния на сегодняшней день является во многих отношениях зависимым государством, которое подчинено интересам Североатлантического (альянса - прим. ред.). Система ПРО, размещенная на территории этой страны, оснащена пусковыми установками двойного назначения и способна запускать крылатые ракеты, в том числе и с ядерными боеголовками. Понятно, что в этой ситуации территория Румынии автоматически становится объектом для ответного удара", - подчеркивает Туров.В целом, по его мнению, дальнейшая милитаризации стран Восточной Европы, причерноморского региона – свидетельство того, что инициативы России по разрядке на континенте ее западными партнерами услышаны не были.В пятницу президент Румынии Клаус Йоханнис и генсек НАТО Йенс Столтенберг, находясь на румынской военной базе Михаил Когэлничану, сделали ряд совместных заявлений. Так, румынский президент выразил благодарность персонально президенту Байдену за за решение отправить войска в Румынию, отметив, что расстояние от базы Когэлничану до Крыма около 200 километров.Йенс Столтенберг в свою очередь заявил о возможности дальнейшего увеличения присутствия сил НАТО на территории Румынии."Мы готовы действовать. Президент США объявил, что готов выделить еще 8500 военнослужащих для сил реагирования НАТО, которые смогут быстро оказаться в Румынии, если в этом будет острая необходимость", — сказал Столтенберг.Почему новые войска НАТО в Румынии – прямая угроза для Молдовы>>Американские солдаты и военная техника в Польше>>>Военные США прилетели в Восточную Европу - что они будут делать у границы с Украиной?>>>

https://ru.sputnik.md/20220211/baza-deveselu-nastupatelnyy-potentsial-48824102.html

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румыния, нато, госдума, артем туров, восточная европа