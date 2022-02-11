Какие документы нужны гражданам Молдовы, чтобы посетить Португалию

Сертификат EU Digital Covid Certificate с полной схемой вакцинации. Документ считается действительным, если с момента введения последней дозы препарата прошло не меньше 14 и не больше 270 дней. Сертификат EU Digital Covid Certificate с полной схемой вакцинации. Документ считается действительным, если с момента введения последней дозы препарата прошло не меньше 14 и не больше 270 дней.

Доказательство выздоровления от COVID-19 — сертификат EU DCC, в котором указано, что с момента инфицирования прошло не менее 11 дней и не более 180 дней. Доказательство выздоровления от COVID-19 — сертификат EU DCC, в котором указано, что с момента инфицирования прошло не менее 11 дней и не более 180 дней.

ПЦР-тест с отрицательным результатом, который сделан не ранее чем за 72 часа до вылета или тест на антиген, сделанный не ранее чем за 24 часа. ПЦР-тест с отрицательным результатом, который сделан не ранее чем за 72 часа до вылета или тест на антиген, сделанный не ранее чем за 24 часа.

Несовершеннолетние дети младше 12 лет не обязаны предъявлять соответствующие документы. Несовершеннолетние дети младше 12 лет не обязаны предъявлять соответствующие документы.