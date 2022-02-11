https://ru.sputnik.md/20220211/dokumenty-portugaliya-48840637.html
Какие документы нужны гражданам Молдовы, чтобы посетить Португалию
Какие документы нужны гражданам Молдовы, чтобы посетить Португалию
Управление гражданской авиации Молдовы опубликовало правила для пассажиров, которые собираются посетить в Португалию.
2022-02-11T20:02+0200
2022-02-11T20:02+0200
2022-02-11T20:02+0200
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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Управление гражданской авиации Молдовы опубликовало правила для пассажиров, которые собираются посетить Португалию.Чтобы получить право въезда в страну в условиях пандемии COVID-19, пассажиры обязаны предъявить при пересечении границы следующие документы:
https://ru.sputnik.md/20220210/izrail-izmenil-pravila-vezda-v-stranu-48782116.html
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португалия, правила, граница, сертификат, тест, в мире
Какие документы нужны гражданам Молдовы, чтобы посетить Португалию
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Для въезда в Португалию гражданам Молдовы необходимо подготовить пакет документов в соответствии с противоэпидемическими требованиями.
КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Управление гражданской авиации Молдовы опубликовало правила для пассажиров, которые собираются посетить Португалию.
Чтобы получить право въезда в страну в условиях пандемии COVID-19, пассажиры обязаны предъявить при пересечении границы следующие документы:
Сертификат EU Digital Covid Certificate с полной схемой вакцинации. Документ считается действительным, если с момента введения последней дозы препарата прошло не меньше 14 и не больше 270 дней.
Доказательство выздоровления от COVID-19 — сертификат EU DCC, в котором указано, что с момента инфицирования прошло не менее 11 дней и не более 180 дней.
ПЦР-тест с отрицательным результатом, который сделан не ранее чем за 72 часа до вылета или тест на антиген, сделанный не ранее чем за 24 часа.
Несовершеннолетние дети младше 12 лет не обязаны предъявлять соответствующие документы.
В обязательном порядке заполняется цифровая декларация на сайте portugalcleanandsafe.pt