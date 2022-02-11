https://ru.sputnik.md/20220211/frg-geopolitika-vliyat-zapusk-severnii-potok-2-48826742.html

Вице-канцлер ФРГ: геополитика всегда будет влиять на запуск "Северного потока - 2"

Вице-канцлер ФРГ: геополитика всегда будет влиять на запуск "Северного потока - 2"

Геополитическая ситуация всегда будет влиять на запуск газопровода "Северный поток 2", заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек

2022-02-11T15:40+0200

2022-02-11T15:40+0200

2022-02-11T15:40+0200

северный поток-2

геополитика

фрг

запуск

влияние

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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Геополитическая ситуация всегда будет влиять на запуск газопровода "Северный поток - 2", заявил вице-канцлер, министр экономики и климата Германии Роберт Хабек. Вице-канцлер добавил, что сертификация будет проходить исключительно в соответствии с законодательством ЕС, передает РИА Новости."Геополитическая ситуация всегда будет влиять на то, будет ли разрешение на эксплуатацию "Северного потока - 2". В текущей ситуации геополитика не может не приниматься во внимание, если говорить об эксплуатации этой нитки газопровода", - сказал Хабек после встречи с вице-премьером правительства Польши Яцеком Сасиным в Варшаве.При этом он заверил, что сертификация "Северного потока - 2" будет проходить строго в соответствии с законодательством Евросоюза."Если говорить о разрешениях по "Северному потоку - 2", то процесс сертификации проводится в соответствии с европейским законодательством. Технические и юридические проверки будут проводиться в соответствии с нормами ЕС. Мы всегда будем придерживаться этих норм, иначе нам было бы сложно договориться", - сказал Хабек.Сасин выразил радость по поводу того, что Хабек готов рассматривать "Северный поток - 2" не только с экономической точки зрения. "Я рад этой декларации со стороны господина вице-канцлера, что этот газопровод не будет рассматриваться исключительно в экономических рамках", - сказал он."Геополитическая оценка необычайно важна. Это очень большое изменение по сравнению с тем, что мы долго слышали долгий период времени, когда этот газопровод представляли как чисто экономическую инвестицию. Мы в Польше знали с начала, что это не так, и убеждали, что это не так", - добавил он.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток - 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.Строительство газопровода "Северный поток - 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток - 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку - 2" не ранее начала второй половины 2022 года.В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток - 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток - 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.

https://ru.sputnik.md/20220209/ryabkov-severnyy-potok-2-instrument-davlenie-moskva-48733497.html

https://ru.sputnik.md/20220109/severnyi-potok-rossiya-47872617.html

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северный поток-2, геополитика, фрг, запуск, влияние