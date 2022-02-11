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Геометрия Олимпиады: вид сверху и неожиданный ракурс
Геометрия Олимпиады: вид сверху и неожиданный ракурс
Удачный кадр фотографа позволяет взглянуть на Олимпийские игры с необычной стороны
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2022-02-11T14:03+0200
фото
фото
олимпиада
олимпийские игры
пекин
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Зимние Олимпийские игры в Пекине - одно из самых зрелищных спортивных событий в мире. Миллионы людей внимательно следят не только за выступлениями спортсменов из их страны, но и наблюдают за другими атлетами. Каждый день Олимпиады - это новые победы, горькие поражения и, конечно же, необычные кадры талантливых фотографов, которые поймали тот самый кадр, который вы могли упустить.В подборке Sputnik Молдова собраны самые необычные кадры Игр с неожиданных ракурсов.
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фото, фото, олимпиада, олимпийские игры, пекин

Геометрия Олимпиады: вид сверху и неожиданный ракурс

14:03 11.02.2022
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Удачный кадр фотографа позволяет взглянуть на Олимпийские игры с необычной стороны.
Зимние Олимпийские игры в Пекине - одно из самых зрелищных спортивных событий в мире. Миллионы людей внимательно следят не только за выступлениями спортсменов из их страны, но и наблюдают за другими атлетами. Каждый день Олимпиады - это новые победы, горькие поражения и, конечно же, необычные кадры талантливых фотографов, которые поймали тот самый кадр, который вы могли упустить.
В подборке Sputnik Молдова собраны самые необычные кадры Игр с неожиданных ракурсов.
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© REUTERS / David W Cerny

Женская команда из Чехии по хоккею готовится к игре.

Женская команда из Чехии по хоккею готовится к игре. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / David W Cerny

Женская команда из Чехии по хоккею готовится к игре.

© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

Нильс ван дер Пул из Швеции участвует в соревнованиях по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 5000 метров во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Нильс ван дер Пул из Швеции участвует в соревнованиях по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 5000 метров во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. - Sputnik Молдова
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© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

Нильс ван дер Пул из Швеции участвует в соревнованиях по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 5000 метров во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

© AP Photo / Jeff Roberson

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают в командной программе танцев на льду.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают в командной программе танцев на льду. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Jeff Roberson

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают в командной программе танцев на льду.

© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

На этом снимке запечатлен россиянин Марк Кондратюк, выступающий в произвольной программе мужского одиночного катания в командном зачете во время зимних Олимпийских игр.

На этом снимке запечатлен россиянин Марк Кондратюк, выступающий в произвольной программе мужского одиночного катания в командном зачете во время зимних Олимпийских игр. - Sputnik Молдова
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© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

На этом снимке запечатлен россиянин Марк Кондратюк, выступающий в произвольной программе мужского одиночного катания в командном зачете во время зимних Олимпийских игр.

© REUTERS / Toby Melville

Фигурист Джейсон Браун из США выступает на льду.

Фигурист Джейсон Браун из США выступает на льду. - Sputnik Молдова
5/18
© REUTERS / Toby Melville

Фигурист Джейсон Браун из США выступает на льду.

© REUTERS / Hannah Mckay

На фото - Ян Витрвал из Чехии готовится к прыжку с трамплина в лыжном двоеборье.

На фото - Ян Витрвал из Чехии готовится к прыжку с трамплина в лыжном двоеборье. - Sputnik Молдова
6/18
© REUTERS / Hannah Mckay

На фото - Ян Витрвал из Чехии готовится к прыжку с трамплина в лыжном двоеборье.

© REUTERS / Lisi Niesner

Полуфиналы по сноуборду среди женщин. В кадре - Стейси Гаскилл из США, Микела Мойоли из Италии, Линдси Якобеллис из США и Хлоя Треспеу из Франции.

Полуфиналы по сноуборду среди женщин. В кадре - Стейси Гаскилл из США, Микела Мойоли из Италии, Линдси Якобеллис из США и Хлоя Треспеу из Франции. - Sputnik Молдова
7/18
© REUTERS / Lisi Niesner

Полуфиналы по сноуборду среди женщин. В кадре - Стейси Гаскилл из США, Микела Мойоли из Италии, Линдси Якобеллис из США и Хлоя Треспеу из Франции.

© REUTERS / Evelyn Hockstein

Борьба за бронзу в смешанном парном разряде.

Борьба за бронзу в смешанном парном разряде. - Sputnik Молдова
8/18
© REUTERS / Evelyn Hockstein

Борьба за бронзу в смешанном парном разряде.

© AP Photo / Lee Jin-man

Швейцарец Ян Шеррер участвует в квалификационном раунде хафпайпа среди мужчин на Зимних Олимпийских играх.

Швейцарец Ян Шеррер участвует в квалификационном раунде хафпайпа среди мужчин на Зимних Олимпийских играх. - Sputnik Молдова
9/18
© AP Photo / Lee Jin-man

Швейцарец Ян Шеррер участвует в квалификационном раунде хафпайпа среди мужчин на Зимних Олимпийских играх.

© AP Photo / Jeff Roberson

Россиянка Софья Просвирнова упала в забеге на 1000 метров во время соревнований по шорт-треку.

Россиянка Софья Просвирнова упала в забеге на 1000 метров во время соревнований по шорт-треку. - Sputnik Молдова
10/18
© AP Photo / Jeff Roberson

Россиянка Софья Просвирнова упала в забеге на 1000 метров во время соревнований по шорт-треку.

© AP Photo / Matthias Schrader

Мариус Линдвик из Норвегии мчится вниз с холма во время мужской тренировки на большом трамплине.

Мариус Линдвик из Норвегии мчится вниз с холма во время мужской тренировки на большом трамплине. - Sputnik Молдова
11/18
© AP Photo / Matthias Schrader

Мариус Линдвик из Норвегии мчится вниз с холма во время мужской тренировки на большом трамплине.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

Маркус Вятт из Великобритании скользит во время тренировочного заезда по скелетону среди мужчин.

Маркус Вятт из Великобритании скользит во время тренировочного заезда по скелетону среди мужчин. - Sputnik Молдова
12/18
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Маркус Вятт из Великобритании скользит во время тренировочного заезда по скелетону среди мужчин.

© AFP 2022 / Odd Andersen

Камиль Стох из Польши участвует в первом этапе смешанной команды по прыжкам с трамплина.

Камиль Стох из Польши участвует в первом этапе смешанной команды по прыжкам с трамплина. - Sputnik Молдова
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© AFP 2022 / Odd Andersen

Камиль Стох из Польши участвует в первом этапе смешанной команды по прыжкам с трамплина.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

На фотографии с многократной экспозицией изображен Чжунъянь Нин из Китая во время разминки.

На фотографии с многократной экспозицией изображен Чжунъянь Нин из Китая во время разминки. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Fabrizio Bensch

На фотографии с многократной экспозицией изображен Чжунъянь Нин из Китая во время разминки.

© AFP 2022 / Ben Stansall

Бенджамин Карл из Австрии (справа) и Тим Мастнак из Словении сражаются в финале соревнований по сноуборду среди мужчин.

Бенджамин Карл из Австрии (справа) и Тим Мастнак из Словении сражаются в финале соревнований по сноуборду среди мужчин. - Sputnik Молдова
15/18
© AFP 2022 / Ben Stansall

Бенджамин Карл из Австрии (справа) и Тим Мастнак из Словении сражаются в финале соревнований по сноуборду среди мужчин.

© REUTERS / David W Cerny

Реакция Мэдди Руни из США после того, как Мари-Филип Пулен из Канады забила четвертый гол за Канаду.

Реакция Мэдди Руни из США после того, как Мари-Филип Пулен из Канады забила четвертый гол за Канаду. - Sputnik Молдова
16/18
© REUTERS / David W Cerny

Реакция Мэдди Руни из США после того, как Мари-Филип Пулен из Канады забила четвертый гол за Канаду.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкНатали Маг (Швейцария) на дистанции тренировочного заезда среди женщин на одноместных санях на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Натали Маг (Швейцария) на дистанции тренировочного заезда среди женщин на одноместных санях на XXIV Олимпийских играх в Пекине - Sputnik Молдова
17/18
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Натали Маг (Швейцария) на дистанции тренировочного заезда среди женщин на одноместных санях на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
© AP Photo / Andrew Medichini

Приземление Йоханнеса Рыдзек из Германии во время пробного раунда.

Приземление Йоханнеса Рыдзек из Германии во время пробного раунда. - Sputnik Молдова
18/18
© AP Photo / Andrew Medichini

Приземление Йоханнеса Рыдзек из Германии во время пробного раунда.

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