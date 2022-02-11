Геометрия Олимпиады: вид сверху и неожиданный ракурс
Женская команда из Чехии по хоккею готовится к игре.
Нильс ван дер Пул из Швеции участвует в соревнованиях по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 5000 метров во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Нильс ван дер Пул из Швеции участвует в соревнованиях по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 5000 метров во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают в командной программе танцев на льду.
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают в командной программе танцев на льду.
На этом снимке запечатлен россиянин Марк Кондратюк, выступающий в произвольной программе мужского одиночного катания в командном зачете во время зимних Олимпийских игр.
На этом снимке запечатлен россиянин Марк Кондратюк, выступающий в произвольной программе мужского одиночного катания в командном зачете во время зимних Олимпийских игр.
Фигурист Джейсон Браун из США выступает на льду.
На фото - Ян Витрвал из Чехии готовится к прыжку с трамплина в лыжном двоеборье.
На фото - Ян Витрвал из Чехии готовится к прыжку с трамплина в лыжном двоеборье.
Полуфиналы по сноуборду среди женщин. В кадре - Стейси Гаскилл из США, Микела Мойоли из Италии, Линдси Якобеллис из США и Хлоя Треспеу из Франции.
Полуфиналы по сноуборду среди женщин. В кадре - Стейси Гаскилл из США, Микела Мойоли из Италии, Линдси Якобеллис из США и Хлоя Треспеу из Франции.
Борьба за бронзу в смешанном парном разряде.
Швейцарец Ян Шеррер участвует в квалификационном раунде хафпайпа среди мужчин на Зимних Олимпийских играх.
Швейцарец Ян Шеррер участвует в квалификационном раунде хафпайпа среди мужчин на Зимних Олимпийских играх.
Россиянка Софья Просвирнова упала в забеге на 1000 метров во время соревнований по шорт-треку.
Россиянка Софья Просвирнова упала в забеге на 1000 метров во время соревнований по шорт-треку.
Мариус Линдвик из Норвегии мчится вниз с холма во время мужской тренировки на большом трамплине.
Мариус Линдвик из Норвегии мчится вниз с холма во время мужской тренировки на большом трамплине.
Маркус Вятт из Великобритании скользит во время тренировочного заезда по скелетону среди мужчин.
Маркус Вятт из Великобритании скользит во время тренировочного заезда по скелетону среди мужчин.
Камиль Стох из Польши участвует в первом этапе смешанной команды по прыжкам с трамплина.
Камиль Стох из Польши участвует в первом этапе смешанной команды по прыжкам с трамплина.
На фотографии с многократной экспозицией изображен Чжунъянь Нин из Китая во время разминки.
На фотографии с многократной экспозицией изображен Чжунъянь Нин из Китая во время разминки.
Бенджамин Карл из Австрии (справа) и Тим Мастнак из Словении сражаются в финале соревнований по сноуборду среди мужчин.
Бенджамин Карл из Австрии (справа) и Тим Мастнак из Словении сражаются в финале соревнований по сноуборду среди мужчин.
Реакция Мэдди Руни из США после того, как Мари-Филип Пулен из Канады забила четвертый гол за Канаду.
Реакция Мэдди Руни из США после того, как Мари-Филип Пулен из Канады забила четвертый гол за Канаду.
Приземление Йоханнеса Рыдзек из Германии во время пробного раунда.
Приземление Йоханнеса Рыдзек из Германии во время пробного раунда.