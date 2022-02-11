https://ru.sputnik.md/20220211/geometria-olimpiadi-neojidanii-racurs-48812028.html

Геометрия Олимпиады: вид сверху и неожиданный ракурс

Геометрия Олимпиады: вид сверху и неожиданный ракурс

Удачный кадр фотографа позволяет взглянуть на Олимпийские игры с необычной стороны

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олимпийские игры

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Зимние Олимпийские игры в Пекине - одно из самых зрелищных спортивных событий в мире. Миллионы людей внимательно следят не только за выступлениями спортсменов из их страны, но и наблюдают за другими атлетами. Каждый день Олимпиады - это новые победы, горькие поражения и, конечно же, необычные кадры талантливых фотографов, которые поймали тот самый кадр, который вы могли упустить.В подборке Sputnik Молдова собраны самые необычные кадры Игр с неожиданных ракурсов.

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